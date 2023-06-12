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  • Elon Musk'ın SpaceX'inin işe aldığı son mühendis: CV'si şaşırtabilir

Elon Musk'ın SpaceX'inin işe aldığı son mühendis: CV'si şaşırtabilir

SpaceX, Starlink bölümüne yazılım mühendisi olarak katılması için genç bir dahiyi işe aldı. 14 yaşındaki Kairan Quazi bu ay Kaliforniya'daki Santa Clara Üniversitesi'nden mezun olacak. Bilgisayar bilimi ve mühendisliği eğitimine 11 yaşında başlamış.

12 Haziran 2023 | 16:00
Son Güncellenme: 12 Haziran 2023 | 16:55
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Elon Musk'ın SpaceX'inin işe aldığı son mühendis: CV'si şaşırtabilir

SpaceX'in işe aldığı en son kişi, "teknik açıdan zorlu" ve "eğlenceli" mülakat sürecini geçen bir yazılım mühendisi. Kairan Quazi'yi farklı kılan ise henüz 14 yaşında olması. ABD basınına göre IQ seviyesi dünya nüfusunun yüzde 99,9'undan daha yüksek ama aynı zamanda EQ (duygusal zeka) açısından da üst sıralarda yer alıyor

Quazi, Linkedln'nden paylaştığı mesajda "Starlink mühendislik ekibinde bir yazılım mühendisi olarak gezegendeki en havalı şirkete katılacağım. Yaşımı olgunluk ve yetenek için keyfi ve modası geçmiş bir ölçüt olarak kullanmayan nadir şirketlerden biri" dedi.

Chip'in aktardığı habere göre Santa Clara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olmasından kısa bir süre önce yaşandı ve Quazi, bunu yapan en genç kişi oldu. Habere göre Quazi, Washington'da SpaceX'te çalışmaya başlamak üzere annesiyle birlikte Pleasanton California'dan taşınmayı planlıyor.

Quazi'nin yolculuğu iki yaşında, tam cümlelerle konuşabildiği zaman başlamış. Habere göre 9 yaşındayken ailesi okul ödevlerinin onun için yeterince zorlu olmadığını fark etti. LinkedIn profiline göre, geçen yıl siber istihbarat firması Blackbird.AI'da makine öğrenimi stajyeri olarak dört ay geçirdi.  Quazi ABC7 News'e "Sanırım çocukluğumu kaçırdığıma dair geleneksel bir düşünce var ama bu doğru değil"  diyor.


 

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