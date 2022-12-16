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  • Elon Musk, özel jetinin uçuş bilgilerini paylaşan Twitter hesabını askıya aldı

Elon Musk, özel jetinin uçuş bilgilerini paylaşan Twitter hesabını askıya aldı

Twitter'in yeni sahibi Elon Musk, özel jetine ait uçuş bilgilerini paylaşan hesabı askıya alarak, sahibini dava açmakla tehdit etti.

16 Aralık 2022 | 00:56
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Elon Musk, özel jetinin uçuş bilgilerini paylaşan Twitter hesabını askıya aldı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin yıllarca Musk'ın özel uçuşlarıyla ilgili kamuya açık verileri paylaşarak popülerlik kazanan hesabını askıya aldı.

Yaklaşık 500 bin takipçisi olan "@ElonJet" isimli profil hesabını ziyaret edenler, "Hesap askıya alındı: Twitter, Twitter kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır." ifadesiyle karşılaştı.

Central Florida Üniversitesinde ikinci sınıf öğrencisi Jack Sweeney'e ait olan hesabın hangi kuralları ihlal ettiği hakkında detaya yer verilmedi.

Elon Musk gelişmenin ardından, Los Angeles'ta "X Æ A-12" isimli oğlunu taşıyan aracın takip edildiğini ve konum verilerinin çalındığını ima eden tweetinde, "Aileme zarar verilmesini destekleyen Sweeney ve kuruluşlara karşı yasal işlem yapılıyor." paylaşımında bulundu.

Açıklamalarında kendini "ifade özgürlüğü mutlakçısı" olarak tanımlayan iş insanı, daha önceki bir paylaşımında söz konusu hesabı açık tutma sözü vererek, "İfade özgürlüğü taahhüdüm, doğrudan kişisel güvenlik riski oluştursa bile, uçağımı takip eden hesabı yasaklamamaya kadar uzanıyor." diye yazmıştı.

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