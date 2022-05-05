“Bir yıl boyunca tutulmayan sözlerden sonra, Scala dei Turchi’yi açık artırmaya çıkarıyorum ve onu satın alması ve koruması için Elon Musk’a sesleniyorum”.

72 yaşındaki Ferdinando Sciabarra, yasal mücadelenin ardından geçen yıl Sicilya adasındaki ünlü basamaklı kireçtaşı uçurumunun bir bölümünün sahibi ilan edilmişti. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi bölge, ünlü edebiyatçı Andrea Camilleri’nin Müfettiş Montalbano kitaplarında sıklıkla geçiyor. Scala dei Turchi (Türk merdivenleri) İtalya’nın güneyinde Porto Empedocle yakınlarındaki Realmonte’de yer alıyor. İtalya’nın en çok ziyaret edilen turistik bölgelerinden.

Elon Musk’ın almasını istiyor

Sciabarra, 19. yüzyıldan kalma miras belgelerine dayanarak mülkiyet iddiasında bulunmuştu. Devlete ait arazileri işgal ettiği için soruşturma açıldıktan sonra ise uçurumdaki payının iade edilmesi kararı çıktı.

Sciabarra bölgeyi daha iyi korumak ve çeşitli güvenlik önlemleri alma talepleri reddedildikten sonra Türk merdivenlerini açık artırmaya çıkardığını söyledi.

Sciabarra, merdivenlerin yeni bir turist dalgasından sonra nasıl görüneceğinden endişe ettiğini söylüyor ve merdivenleri Elon Musk’ın satın almasını istiyor.

Turistlerin uğrak noktası

Güney Sicilya kıyılarından Akdeniz’e uzanan devasa bir merdiven şeklindeki uçurum, doğal olarak erozyona uğradı. Çok sayıda turistin de uğrak noktası olan Türk merdivenlerinde yumuşak beyaz kireçtaşından oluşan kaya parçalarını söküp götürenler de oluyor.

Guardian’ın haberine göre Ocak ayında, vandallar simgesel yapıyı kırmızı demir oksit tozuyla tahrif etmiş.

Sciabarra’nın kızı Angela, Corriere’ye “Biz onu kamu idaresine bağışlamak istedik, ayrıca bir çevre derneğine emanet etmemiz de engellendi. Turistlerin, kolayca atlanabilen çitlerle değil, kontrollü erişimle güvenli bir şekilde ziyaret etmelerine izin verilmeli. Kaya düşmesinin de önlenmesi gerekiyor” dedi.

Wikipedia’da ise Türk merdivenleri ile ilgili şu söylence yer alıyor:

Sarazen korsanları, bu konum rüzgârı kestiği için gemileriyle burada duraklama yapıp saklanırlardı. Kayaların merdivenli yapısından korsanlar dağa tırmanıp, Realmonte ve yakınlarda bulunan köylere baskınlar düzenlerlerdi. Bu korsanlar halk arasında Türk olarak bilindiği için, zamanla kayalıklar ‘Türk merdivenleri’ adını almıştır.