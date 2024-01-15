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  • En zengin 5 kişinin servetleri 2020'den bu yana 2'ye katlandı

En zengin 5 kişinin servetleri 2020'den bu yana 2'ye katlandı

Oxfam raporuna göre, dünyanın en zengin beş insanı 2020′den bu yana devasa servetlerini iki katından fazla artırdı.

15 Ocak 2024 | 14:51
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En zengin 5 kişinin servetleri 2020'den bu yana 2'ye katlandı

Oxfam’a göre dünyanın en zengin 5 insanının toplam serveti Mart 2020′de 405 milyar dolardan Kasım 2023′te 869 milyar dolara çıktı. Raporda Tesla CEO’su Elon Musk, LVMH patronu Bernard Arnault ve ailesi, Amazon kurucusu Jeff Bezos, Oracle kurucusu Larry Ellison ve Warren Buffett’ın artan servetine atıf yapılıyor.

Oxfam’ın raporuna göre dünyanın en büyük 10 şirketinden 7'sinin CEO’su veya ana hissedarı olarak bir milyarder bulunuyor. Araştırmaya göre, dünyanın en zengin yüzde 1′lik kesimi, hisse senetleri ve tahvillerin yanı sıra özel şirketlerdeki hisseler gibi küresel finansal varlıkların yüzde 43′üne sahip.

Oxfam, “Mevcut eğilimler devam ederse, dünya 10 yıl içinde ilk trilyonerine sahip olacak, ancak yoksulluk bir 229 yıl daha ortadan kaldırılmayacak” diyor. Yardım kuruluşu ayrıca dünyanın en büyük 148 şirketinin net kârının, 2018 ile 2021 arasındaki ortalama kâra kıyasla Haziran 2023′te %52 arttığının altını çizdi.

Oxfam’ın geçici CEO’su Aleema Shivji, “En yoksul ülkelerdeki aşırı yoksulluk hala salgın öncesine göre daha yüksek, ancak az sayıda süper zengin önümüzdeki on yıl içinde dünyanın ilk trilyoneri olmak için yarışıyor” dedi. Yardım kuruluşu aşırı zenginler ile toplumun geri kalanı arasındaki uçurumu azaltma çağrısında bulundu.

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