ARA
Bist 100
5391,91
3,41%
Bist 100
Dolar/TL
18,6508
-0,0182%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7792
0,1048%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0605
0,1407%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1071,69
-0,35%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Enflasyon hamlesi: Petrolü dolar yerine altınla satın alacak

Enflasyon hamlesi: Petrolü dolar yerine altınla satın alacak

25 Kasım 2022 | 09:21
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:14
0
Enflasyon hamlesi: Petrolü dolar yerine altınla satın alacak

Batı Afrika ülkesi Gana, döviz artışının yol açtığı enflasyonun önüne geçmek için petrol ürünlerini altınla satın alacak.





Gana Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, yerel para birimi cedinin değer kaybına ve hayat pahalılığına yol açtığı için petrol alımında yeni bir politika üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Petrol ithalatçılarının döviz talebinin kendilerini zora soktuğunu dile getiren Bawumia, dolar yerine altınla petrol takası yapılmasının ödemeler dengesini kökünden değiştireceğini ifade etti.

Bu kararın Gana'nın bağımsızlığından bu yana aldığı en önemli ekonomi politikası değişimi olduğuna dikkati çeken Bawumia, yeni politikanın 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda uygulamaya geçeceğini aktardı.

Sahraaltı Afrika'da bağımsızlığını kazanan ilk ülke olan Gana, Güney Afrika'dan kıtanın en büyük ikinci altın rezervine sahip ülkesi.


0
  • ALTIN GRAM - TL 1071,69 -0,35%
  • ALTIN ONS 1787,25 -0,27%
  • BIST 100 5391,91 3,41%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6508 -0,0182%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7792 0,1048%
  • EURO/USD 1,0605 0,1407%
  • INGILIZ STERLINI 1,21456 -0,12458%
  • JAPON YENI 137,027 0,843%
  • KANADA DOLARI 1,36597 -0,24756%
  • RUS RUBLESI 69,35 6,8979%
Günün En Çok Okunanları
36 yıl sonra yeniden: Dünya Kupası Arjantin'in
Yeni Citroen C4X ocakta Türkiye'de satışa çıkıyor
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar azalıyor... Bazı illerde kar yağışı görülecek
Berlin'deki akvaryum neden patladı?
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
Aylık Dergi
ÜYE OL