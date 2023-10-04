ARA
Bist 100
8333,14
-2,12%
Bist 100
Dolar/TL
27,5596
-0,0305%
Dolar/TL
Euro/TL
29,0558
0,2188%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0507
0,0257%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1615,23
0,06%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

EURO 2028'in ev sahibi belli oldu

UEFA, Türkiye'nin EURO 2028 adaylığından çekildiğini, İtalya ile EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleme başvurusunun ise değerlendirmeye alındığını duyurdu.

04 Ekim 2023 | 21:13
Son Güncellenme: 04 Ekim 2023 | 21:27
0
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin EURO 2028 adaylığından çekilmesi yönündeki başvurusu kabul edildi. Türkiye ile İtalya'nın EURO 2032'ye ortaklaşa ev sahipliği yapma başvurusu ise değerlendirmeye alındı.

Türkiye'nin çekilmesinin ardından, EURO 2028'in ev sahipliği için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı karşısında rakip kalmadı.

UEFA'nın, 10 Ekim Salı günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenleyeceği yönetim kurulu toplantısının ardından EURO 2028'de ev sahibinin belirlenmesi ve EURO 2032 adayları konularında nihai kararını duyurması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2032 adaylık başvurusunun kabul edilmesi durumunda EURO 2028 adaylığından çekileceğini önceden duyurmuştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1615,23 0,06%
  • ALTIN ONS 1822,95 0,09%
  • BIST 100 8333,14 -2,12%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,5596 -0,0305%
  • EURO/TURK LIRASI 29,0558 0,2188%
  • EURO/USD 1,0507 0,0257%
  • INGILIZ STERLINI 1,2137 0,00906%
  • JAPON YENI 148,971 -0,104%
  • KANADA DOLARI 1,37465 0,02911%
  • RUS RUBLESI 99,5 -0,848%
Günün En Çok Okunanları
Linkedln verilerine göre bu beceriye yönelik iş ilanları 2 kat arttı
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Opel ekim ayına ilişkin kampanyasını duyurdu
Opel ekim ayına ilişkin kampanyasını duyurdu
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
"Age of Empires" oyunu karıncalar için kullanıldı: İşte sonuçlar
GERİ
İLERİ
Linkedln verilerine göre bu beceriye yönelik iş ilanları 2 kat arttı
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Opel ekim ayına ilişkin kampanyasını duyurdu
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Opel ekim ayına ilişkin kampanyasını duyurdu
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL