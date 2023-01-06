ARA
Bist 100
5341,96
4,41%
Bist 100
Dolar/TL
18,7652
0,005%
Dolar/TL
Euro/TL
19,9052
0,836%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0608
0,8245%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1123,44
1,6%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Euro Bölgesi enflasyonu tek haneye indi

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 9,2 yükseldi."

06 Ocak 2023 | 14:44
0
Euro Bölgesi enflasyonu tek haneye indi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin Aralık 2022 dönemine ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 9,2 seviyesine geriledi.

Euro Bölgesi’nde TÜFE aralıkta bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 geriledi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 25,7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,4 ile hizmetler izledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, aralık ayında Letonya'da yüzde 20,7, Litvanya'da yüzde 20, Estonya'da yüzde 17,5, Slovakya'da yüzde 15, İtalya'da yüzde 12,3, Hollanda'da yüzde 11, Slovenya'da yüzde 10,8, Avusturya'da yüzde 10,5, Belçika'da yüzde 10,2, Portekiz'de yüzde 9,8, Almanya'da yüzde 9,6, Finlandiya'da yüzde 8,9, İrlanda'da yüzde 8,2, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 7,6, Malta'da yüzde 7,3, Fransa'da yüzde 6,7, Lüksemburg'da yüzde 6,2 ve İspanya'da yüzde 5,6 seviyesinde belirlendi.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 9,7 olması yönündeydi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1123,44 1,6%
  • ALTIN ONS 1862,22 1,58%
  • BIST 100 5341,96 4,41%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7652 0,005%
  • EURO/TURK LIRASI 19,9052 0,836%
  • EURO/USD 1,0608 0,8245%
  • INGILIZ STERLINI 1,20286 0,99368%
  • JAPON YENI 132,6 -0,571%
  • KANADA DOLARI 1,35012 -0,58942%
  • RUS RUBLESI 72,77 0,1238%
Günün En Çok Okunanları
BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi
Eşinin üzerine konut olan başvurabilecek mi? 15 soruda Yeni Evim kampanyası
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yüzde 27,1 arttı
Avrasya Tüneli Geçiş ücreti 2023 ne kadar? Hangi araçlar geçebiliyor?
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL