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Euro Bölgesi enflasyonunda kısmi yavaşlama 

30 Kasım 2022 | 13:18
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:18
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Euro Bölgesi enflasyonunda kısmi yavaşlama 
Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 10 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10,6 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10 seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi’nde kasımda TÜFE bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 geriledi.

Euro Bölgesi'nde kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 34,9 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,2 ile hizmetler izledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, kasım ayında Letonya'da yüzde 21,7, Estonya ve Litvanya'da yüzde 21,4, Slovakya'da yüzde 15,1, İtalya'da yüzde 12,5, Almanya'da yüzde 11,3, Hollanda'da yüzde 11,2, Avusturya'da yüzde 11,1, Slovenya'da yüzde 10,8, Belçika'da yüzde 10,5, Portekiz'de yüzde 10,3, İrlanda, Yunanistan ve Finlandiya'da yüzde 9, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 8,3, Lüksemburg'da yüzde 7,3, Malta'da yüzde 7,2, Fransa'da yüzde 7,1 ve İspanya'da yüzde 6,6 seviyesinde belirlendi.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde enflasyonun kasımda yüzde 10,3 olması yönündeydi.
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