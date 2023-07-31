ARA
Bist 100
7216,96
0%
Bist 100
Dolar/TL
26,9583
0,0828%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6316
0,0454%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0989
-0,0632%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1701,36
-0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Euro Bölgesi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

Euro Bölgesi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

31 Temmuz 2023 | 14:11
0
Euro Bölgesi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 yükseldi.

Piyasa beklentileri çeyrek bazda yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 0,5 büyümeydi. Böylece, son veriler piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla değişmezken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme öncü verilerinde yüzde 0,1 küçüldüğü bildirilmişti.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 daralan Euro Bölgesi ekonomisi teknik resesyona girmişti. Daha sonra Eurostat, Euro Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme oranını yukarı yönlü revize etmiş, öncü verilerdeki yüzde 0,1 küçülmeyi sıfır olarak güncellemişti.

Öte yandan, GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İsveç'te yüzde 1,5, Letonya'da yüzde 0,6, Avusturya'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 0,3 azaldı.

Almanya ve Portekiz'de sabit kalan GSYH, İspanya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,5, İtalya'da yüzde 0,6 arttı.

Söz konusu oran geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise İsveç'te yüzde 2,4, Çekya'da yüzde 0,6, Letonya'da yüzde 0,5, Avusturya'da yüzde 0,3 ve Almanya'da yüzde 0,1 azalırken, İtalya'da yüzde 0,6, Fransa'da yüzde 0,9, İspanya'da yüzde 1,8 yükseldi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1701,36 -0,05%
  • ALTIN ONS 1963,01 -0,13%
  • BIST 100 7216,96 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9583 0,0828%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6316 0,0454%
  • EURO/USD 1,0989 -0,0632%
  • INGILIZ STERLINI 1,28276 -0,05259%
  • JAPON YENI 142,572 0,214%
  • KANADA DOLARI 1,31967 0,05724%
  • RUS RUBLESI 91,65 0,2351%
Günün En Çok Okunanları
Vergi ve borç yapılandırma ödemeleri için son gün!
Turizmde gelir 23, gider yüzde 67 arttı
Turizmde gelir 23, gider yüzde 67 arttı
Açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye yükseldi
Açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye yükseldi
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?
Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
Vergi ve borç yapılandırma ödemeleri için son gün!
Turizmde gelir 23, gider yüzde 67 arttı
Açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye yükseldi
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?
Turizmde gelir 23, gider yüzde 67 arttı
Açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye yükseldi
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye yükseldi
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Sıfır km ve 2. el otomobil fiyatlarında artış sürer mi?
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL