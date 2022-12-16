Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10,6 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10,1 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nin öncü verilerinde, kasım ayı enflasyonu yüzde 10 olarak açıklanmıştı. Nihai verilerde, Avro Bölgesi enflasyonu yukarı yönlü revize edildi.

Euro Bölgesi'nde kasımda enflasyon bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0,1 geriledi.

AB'de de ekimde 11,5 olan enflasyon kasımda yüzde 11,1 oldu.

Enflasyon, geçen yılın kasım ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 4,9, AB'de ise yüzde 5,2 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi’ndeki enflasyonun yüzde 3,82'si enerji, yüzde 2,84'ü gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,76'sı hizmetler ve yüzde 1,63'ü enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

Enflasyon, kasım ayında Macaristan'da yüzde 23,1, Letonya'da yüzde 21,7, Estonya ve Litvanya'da yüzde 21,4, Çekya'da yüzde 17,2, Polonya'da yüzde 16,1, Slovakya'da yüzde 15,1, Romanya'da yüzde 14,6, Bulgaristan'da yüzde 14,3, Hırvatistan'da yüzde 13, İtalya'da yüzde 12,6, Almanya ve Hollanda'da yüzde 11,3, Avusturya'da yüzde 11,2, Slovenya'da yüzde 10,8, Belçika'da yüzde 10,5, Portekiz'de yüzde 10,2 İsveç'te 10,1, Danimarka'da yüzde 9,7, Finlandiya'da yüzde 9,1, İrlanda'da yüzde 9, Yunanistan'da yüzde 8,8, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 8,1, Lüksemburg'da yüzde 7,3, Malta'da yüzde 7,2, Fransa'da yüzde 7,1 ve İspanya'da yüzde 6,7 seviyesinde belirlendi.

Böylece, AB üyesi 18 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü.