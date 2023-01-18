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Euro Bölgesi'nde enflasyon tek haneye indi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Aralık 2022'de yüzde 9,2 seviyesinde ölçüldü.

18 Ocak 2023 | 15:07
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Euro Bölgesi'nde enflasyon tek haneye indi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve uro  Bölgesi'nin Aralık 2022 dönemine ilişkin enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 9,2 olarak belirlendi.

Euro Bölgesi'nin öncü verilerinde de aralık ayı enflasyonu aynı seviyede ölçülmüştü.

Euro Bölgesi'nde aralıkta enflasyon bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 geriledi.

AB'de de kasımda yüzde 11,1 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 10,4'e yavaşladı.

Enflasyon, 2021'in aralık ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 5, AB'de ise yüzde 5,3 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,88'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,79'u enerji, yüzde 1,83'ü hizmetler ve yüzde 1,7'si enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

En yüksek enflasyon Macaristan'da kaydedildi 

Enflasyon, aralık ayında Macaristan'da yüzde 25, Letonya'da yüzde 20,7, Litvanya'da yüzde 20, Estonya'da yüzde 17,5, Çekya'da yüzde 16,8, Polonya'da yüzde 15,3, Slovakya'da yüzde 15, Bulgaristan'da yüzde 14,3, Romanya'da yüzde 14,1, Hırvatistan'da yüzde 12,7, İtalya'da yüzde 12,3, Hollanda'da yüzde 11, İsveç ve Slovenya'da yüzde 10,8, Avusturya'da yüzde 10,5, Belçika'da yüzde 10,2, Portekiz'de yüzde 9,8, Almanya ve Danimarka'da yüzde 9,6, Finlandiya'da yüzde 8,8, İrlanda'da yüzde 8,2, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'da yüzde 7,6, Malta'da yüzde 7,3, Fransa'da yüzde 6,7, Lüksemburg'da yüzde 6,2 ve İspanya'da yüzde 5,5, seviyesinde belirlendi.​​​​​​​

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