Euro Bölgesi’nde Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), hayat pahalılığının tüketicileri harcamaları kısmaya zorlaması ve arz kısıtlamalarının da üreticilere zarar vermesi nedeniyle ağustosta 49,2 puana gerileyerek, düşüşünü art arda ikinci aya taşıdı.

S&P Global, Euro Bölgesi’ne ilişkin ağustos ayı PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 49,2 puana inen Euro Bölgesi’nde bileşik PMI, son 18 ayın en düşük seviyesini gördü. Endekse ilişkin beklenti, öncü veride açıklanan 49 puan olması yönündeydi.

Euro Bölgesi’nde ağustos ayı hizmet PMI ise 51,2 puandan 50,2 puana indi.

PMI verisinde, 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı ise daralmaya işaret ediyor.

S&P Global açıklamasında, yaşam için artan maliyetlerin hizmet sektöründe talebi baskıladığı belirtildi.

S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ağustos PMI verileri, Euro Bölgesi’nde ekonomik üretiminin 2022’nin üçüncü çeyreğinde daralacağını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Harker, hayat pahalılığı baskılarının, Kovid-19 salgını kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından hizmet sektöründeki toparlanmayı baltalandığını ve imalat sektörünü daralmaya zorladığını vurguladı.

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel de konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Resesyon çoktan başladı” ifadesini kullandı. Gitzel, imalat sanayinin, artan enerji maliyetleri, doğal gaz krizi tehdidi, öngörülemeyen hava koşulları ve yükselen faiz oranlarının “zehirli bir karışımı” ile mücadele ettiğini vurguladı.

Öte yandan, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da temmuzda 48,1 puan olan bileşik PMI, şubatta 47,6 puan olarak tespit edildi. Beklenti, endeksin 47,4 puana gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi de ağustosta 49,7’den 48,2’ye inerek son 18 ayın en düşüğüne geriledi. İmalat PMI verisi ise düşüş beklentisine karşın tedarik zincirlerinde kısmen rahatlama ile 49,3 puandan 49,8 puana yükseldi.