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  • Fast food zinciri çalışanı müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri satmakla suçlandı

Fast food zinciri çalışanı müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri satmakla suçlandı

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki ünlü bir fast food zincirinin şubesinde müdür yardımcısı olarak çalışan Jamie Major, müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığı iddialarından sonra firma tarafından işten çıkarıldı.

21 Temmuz 2023 | 13:05
Son Güncellenme: 21 Temmuz 2023 | 13:26
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Fast food zinciri çalışanı müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri satmakla suçlandı

New York Post'un aktardığı habere göre, 9 Temmuz'da Union Polis Teşkilatı polisleri, şikayet üzerine Güney Carolina'daki şubeye gitti. Mağaza çalışanlarına bağıran ve hakaret eden iki kadın, polisin sakinleşme çağrılarına uymadıkları için gözaltına alındı.

Ancak daha sonra zincir marketin genel merkezi polisi arayarak, çalışanları Major'ın, müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığını bildirdi.

Gözaltına alınan Major, 20 bin dolar kefaleti ödendikten sonra serbest bırakıldı.

Şirket New York Post'a yaptığı yeni açıklamada ise Major'ın yerel yönetim tarafından işten çıkarıldığını ve söz konusu olayı kınadıklarını belirtti.

Şirket temsilcisi, iddiaların markanın kaliteli ürün ve hizmet sunma anlayışına ters olduğunu kaydetti.

Suçlamalar kanıtlanırsa, Major 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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