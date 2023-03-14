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Fed'den SVB'nin denetimine ilişkin inceleme

ABD Merkez Bankası (Fed), iflas eden Silikon Vadisi Bankasının (SVB) denetimine ilişkin inceleme yapılacağını bildirdi.

14 Mart 2023 | 09:17
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Fed'den SVB'nin denetimine ilişkin inceleme

Fed'den yapılan açıklamada, Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr'ın liderliğinde yapılacak incelemenin sonucunun 1 Mayıs'ta yayımlanacağı aktarıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada, "Silikon Vadisi Bankası çevresindeki olaylar, Fed tarafından kapsamlı, şeffaf ve hızlı bir inceleme yapılmasını gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Barr da "Tevazu sahibi olmamız ve bu firmayı nasıl denetlediğimizi, düzenlediğimizi ve bu deneyimden ne öğrenmemiz gerektiğini dikkatli ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Fed'in inceleme kararının, SVB'nin iflası sonrası Merkez Bankasının denetimine yönelik eleştirilerin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD basınında yer alan haberlerde ise Joe Biden yönetiminin, bankanın Kaliforniya eyalet yetkilileri ve San Francisco Fed tarafından üstlenilen denetiminin kalitesini incelediği belirtildi.

2008'den bu yana en büyük iflas

Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası geçen hafta hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirmişti. FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual'ın iflasında görülmüştü.

ABD'nin 16. büyük bankası olan SVB, genellikle startuplar ve risk sermayelerine finansman sağlıyordu.

 

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