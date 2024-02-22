ARA
Bist 100
9312,12
-0,35%
Bist 100
Dolar/TL
31,0283
0,0774%
Dolar/TL
Euro/TL
33,5873
0,0482%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0824
0,0647%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2020,46
0,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Fed tutanakları neler söylüyor?

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkati çektiğini ortaya koydu.

22 Şubat 2024 | 02:26
Fed tutanakları neler söylüyor?

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin değiştirilmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, ekonomik görünümün aralık ayı projeksiyonundan biraz daha güçlü olduğu ifade edildi.

Enflasyon tahminine ilişkin risklerin hafif yukarı yönlü olduğu belirtilen tutanaklarda, enflasyon 2023'ün büyük bölümünde beklentilere yakın olsa da Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği vurgulandı.

Tutanaklarda, uygulanan politika kısıtlamaları ve arz koşullarındaki iyileşmelerin devam ettiği daha olumlu enflasyon verilerine işaret edilerek, FOMC'nin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmadaki risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği, ancak Fed yetkililerinin ekonomik görünümün belirsiz olduğunu ve enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli davrandıklarını kaydettiği aktarıldı.

Fed yetkililerinin politika faizinin bu sıkılaştırma döngüsü için muhtemelen "zirvede" olduğunu düşündüğü vurgulanan tutanaklarda, "Yetkililer, genel olarak enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar federal fon oranı hedef aralığını düşürmenin uygun olacağını beklemediklerini belirtti." ifadesine yer verildi.

Tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin özellikle toplam talebin güçlenmesi veya arz tarafındaki iyileşmenin beklenenden fazla yavaşlaması durumunda, fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin durabileceği riskine işaret ettiği belirtildi.

HIZLI HAREKET ETMENİN RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Fed yetkililerinin kısıtlayıcı para politikası duruşunun ne kadar süre sürdürülmesi gerektiğine ilişkin belirsizliğin altını çizdiği kaydedilen tutanaklarda, "Çoğu yetkili, politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkati çekti ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşüp düşmediğine karar verirken gelen verileri dikkatle değerlendirmenin önemini vurguladı. Ancak birkaç yetkili, aşırı kısıtlayıcı duruşun çok uzun süre sürdürülmesinin ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklere işaret ettiğini belirtti." ifadesi kullanıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2020,46 0,12%
  • ALTIN ONS 2025,36 0,04%
  • BIST 100 9312,12 -0,35%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,417 0,146%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34929 -0,09736%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,3 0,3806%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,0283 0,0774%
  • EURO/DOLAR 1,0824 0,0647%
  • EURO/TURK LIRASI 33,5873 0,0482%
  • STERLIN/DOLAR 1,264 0,05264%
Günün En Çok Okunanları
Kira geliri ödemeyen ya da düşük ödeyen ev sahipleri dikkat! Artık 'kiracı' da devrede
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kılavuzu açıklandı (UNVAN/BRANŞ DAĞILIMI VE BAŞVURU TARİHLERİ)
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kılavuzu açıklandı (UNVAN/BRANŞ DAĞILIMI VE BAŞVURU TARİHLERİ)
Tüketici güveni şubatta geriledi
Tüketici güveni şubatta geriledi
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
60 dolara kurduğu şirketle 80 milyon dolar kazanan CEO'dan başarılı bir girişim için 3 kritik ipucu
60 dolara kurduğu şirketle 80 milyon dolar kazanan CEO'dan başarılı bir girişim için 3 kritik ipucu
"2024 yılı markalar için Turquality yılı olacak"
GERİ
İLERİ
Kira geliri ödemeyen ya da düşük ödeyen ev sahipleri dikkat! Artık 'kiracı' da devrede
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kılavuzu açıklandı (UNVAN/BRANŞ DAĞILIMI VE BAŞVURU TARİHLERİ)
Tüketici güveni şubatta geriledi
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kılavuzu açıklandı (UNVAN/BRANŞ DAĞILIMI VE BAŞVURU TARİHLERİ)
Tüketici güveni şubatta geriledi
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tüketici güveni şubatta geriledi
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
60 dolara kurduğu şirketle 80 milyon dolar kazanan CEO'dan başarılı bir girişim için 3 kritik ipucu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL