ARA
Bist 100
5012,34
-0,97%
Bist 100
Dolar/TL
19,4075
0,0281%
Dolar/TL
Euro/TL
21,2968
0,0402%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0967
-0,036%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1250,55
-0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Fed, yapay zeka risklerini yönetmek konusunda bankalarla görüşüyor

Fed, yapay zeka risklerini yönetmek konusunda bankalarla görüşüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Fed'in yapay zekaya ilişkin riskleri yönetme konusunda denetlediği bankalarla düzenli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

20 Nisan 2023 | 23:11
0
Fed, yapay zeka risklerini yönetmek konusunda bankalarla görüşüyor

Waller, ABD'nin Florida eyaletinde, "Kripto Para Birimi ve Küresel Finansın Geleceği" konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, yapay zekanın banka süreçlerine yeni verimlilikler getirebilmesine rağmen yeni riskler içerdiği konusunda uyarılarda bulundu.

Artık daha fazla finans kuruluşunun müşteri hizmetleri uygulamalarıyla dolandırıcılık izleme ve sigortalama faaliyetleri için yapay zeka kullandığına işaret eden Waller, Fed'in yapay zeka ile ilgili riskleri yönetme konusunda denetlediği bankalarla düzenli görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Waller ayrıca, sonuçları önceden programlanmış girdilere bağlı olan "akıllı sözleşmelerin" banka işlemleri anlaşmalarını modernize etmede umut vadettiğini belirterek, akıllı sözleşmelerin siber güvenlik açıkları ve hatalar gibi riskler taşıdığını söyledi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1250,55 -0,02%
  • ALTIN ONS 2004,19 -0,03%
  • BIST 100 5012,34 -0,97%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4075 0,0281%
  • EURO/TURK LIRASI 21,2968 0,0402%
  • EURO/USD 1,0967 -0,036%
  • INGILIZ STERLINI 1,24403 -0,0217%
  • JAPON YENI 134,118 -0,092%
  • KANADA DOLARI 1,3481 0,02931%
  • RUS RUBLESI 81,8 0,3053%
Günün En Çok Okunanları
100 yaşındaki doktor uzun ve sağlıklı yaşamak için asla yapmadığı 5 şeyi anlatıyor
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğinde değişiklik
Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğinde değişiklik
Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para çıkışı
Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para çıkışı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
TMSF, Akfel Gaz Grubu hisselerini satışa çıkardı
GERİ
İLERİ
100 yaşındaki doktor uzun ve sağlıklı yaşamak için asla yapmadığı 5 şeyi anlatıyor
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğinde değişiklik
Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para çıkışı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğinde değişiklik
Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para çıkışı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğinde değişiklik
Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para çıkışı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL