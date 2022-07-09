Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin kredi notunu “AAA” olarak teyit ederken, not görünümünü “negatif”ten “durağan”a revize etti.

Fitch’ten yapılan açıklamada, görünüme yönelik revizyonun, salgın sonrası güçlü ekonomik toparlanma ve canlı devlet gelirleriyle iyileşen kısa vadeli kamu borcu dinamiklerini yansıttığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “AAA” olarak teyit edildiği, not görünümünün ise “negatif”ten “durağan”a revize edildiği bildirildi.

ABD ekonomisinin 2022’nin ikinci yarısında ve 2023 boyunca yavaşlayacağına işaret edilen açıklamada, iş gücü piyasasının gücünün devam etmesiyle desteklenen tüketime bağlı olarak ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ekonomisinin 2023’te yüzde 1,5 ve 2024’te yüzde 1,3 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.

ABD’de 2022 ve 2023 yılı ortalama enflasyon beklentilerinin ise sırasıyla yüzde 7,8 ve yüzde 3,7’ye yükseltildiği belirtilen açıklamada, yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını etkilemeye başlayacağı ifade edildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının başta petrol fiyatları olmak üzere emtia fiyatlarını artırdığına dikkati çekilen açıklamada, Çin’deki karantinaların ise tedarik zinciri sorunlarını şiddetlendirdiği ve temel mal fiyatları üzerinde baskı yarattığı kaydedildi.

Fitch’in açıklamasında, sıkı iş gücü piyasası koşullarının da nominal ücret enflasyonu üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi.