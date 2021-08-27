Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, koronavirüs salgını nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamalarında Türkiye’yi tekrar kırmızı listeye eklendiğini duyurdu.

Fransa, Kovid-19 seyahat kısıtlamaları doğrultusunda yaptığı son güncellemede Türkiye’yi kırmızı listeye ekledi.

Konuya ilişkin Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada “SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonunun dolaşım alanlarını belirleyen 26 Ağustos 2021 tarihli kararname ile; Fransa ve Türkiye arasındaki seyahatlerde, Türkiye 28 Ağustos saat 23:59’dan itibaren turuncu bölgeden yeniden kırmızı bölgeye geçiyor” denildi.