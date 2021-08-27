Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, koronavirüs salgını nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamalarında Türkiye’yi tekrar kırmızı listeye eklendiğini duyurdu.
Fransa, Kovid-19 seyahat kısıtlamaları doğrultusunda yaptığı son güncellemede Türkiye’yi kırmızı listeye ekledi.
Konuya ilişkin Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada “SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonunun dolaşım alanlarını belirleyen 26 Ağustos 2021 tarihli kararname ile; Fransa ve Türkiye arasındaki seyahatlerde, Türkiye 28 Ağustos saat 23:59’dan itibaren turuncu bölgeden yeniden kırmızı bölgeye geçiyor” denildi.
📌 SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonunun dolaşım alanlarını belirleyen 26 Ağustos 2021 tarihli kararname ile; #Fransa🇫🇷 ve 🇹🇷 arasındaki seyahatlerde: #Türkiye🇹🇷 28 Ağustos saat 23:59'dan itibaren turuncu bölgeden 🟠 yeniden kırmızı bölgeye geçiyor 🔴
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— La France en Turquie (@FranceenTurquie) August 27, 2021
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