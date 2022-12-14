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FTX, Bahamalar'da mülk zengini çıktı: Peki, mülkler ne olacak?

İflas eden kripto borsası FTX Bahamalar’daki 35 farklı mülk için 256,3 milyon dolar harcadı. Şimdi Bahamalar yetkilileri bu mülklerin kendilerine iade edilmesini istiyor.

14 Aralık 2022 | 09:12
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FTX, Bahamalar'da mülk zengini çıktı: Peki, mülkler ne olacak?

Bahamalar avukatları, FTX'in tutuklanan CEO'su Sam Bankman-Fried'un Bahamalar’da 35 farklı mülk için 256,3 milyon dolar harcadığını söylüyor. Şimdi, Bahamalar yetkilileri bu mülklerin Bahamalar'a iade edilmesini; FTX’in ABD iflas koruma işlemlerinden ayrı tutulmasını istiyor.

Açıklama FTX’in dev gayrimenkul harcamalarının perde arkasını da göstermiş durumda. FTX’in holding şirketi en az 15 mülk ve bir boş arsa satın alarak toplamda 143 milyon doları aşan bir harcama yapmış.

Bazı kaynaklara göre FTX'in birimlerinden biri, Bahamalar'daki lüks tatil beldesi Albany'deki bir dizi apartman dairesi de dahil olmak üzere, yalnızca 2022'de Bahamalar'daki mülklere 74 milyon dolar harcadı.

Bir diğer açıklamaya göre ise Albany projesindeki en büyük dairelerden ikisi 30 milyon dolara; bir diğeri 21,3 milyon dolara mal olmuş.

İflas eden kripto borsanını eski eş CEO’ları Bankman-Fried ve Salame de mevcut genel merkez binalarına on milyonlarca yatırım yaparak Veridian Corporate Center’a 25 milyon dolardan fazla para yatırdı. FTX , Nisan 2022′de yeni bir genel merkezin temelini attı, ancak borsanın Kasım ayında iflas başvurusunda bulunmasından bu yana beklemede.

Şimdi, Bahamalı düzenleyiciler bu varlıkları geri almak için uğraşıyor. Bahamalı avukatlar ABD’li bir yargıçtan FTX’in yan kuruluşu için 11. bölüm davasını reddetmesini istedi. 

Bahamalı avukatlar mahkemeye, mülkün tamamı Bahamalar’da olduğu için ve “Bahama yasası bir Bahama şirketi için yabancı bir iflas davasının tanınmasına izin vermediği” için ABD iflas işlemlerinin askıya alınması gerektiğini söyledi.

Karar merak konusu çünkü yeniden yapılandırma süreci ve varlık satışları yoluyla ödemeler açısından önemli. 

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