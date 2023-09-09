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Futbola en çok hangi ülkeler para harcadı? Dikkat çeken tırmanış

Transfermarkt’ın verilerine göre Suudi Arabistan Pro League, futbol transfer harcamalarında İngiltere Premier Ligi’den sonra ikinci sırada yer aldı. Suudi Pro League'in harcamaları transfer penceresi kapanırken rekor seviyelere ulaştı.

09 Eylül 2023 | 11:33
Son Güncellenme: 09 Eylül 2023 | 11:38
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Futbola en çok hangi ülkeler para harcadı? Dikkat çeken tırmanış

Transfermarkt'ın verilerine göre Suudi Arabistan Pro Ligi, futbolcu transfer ücretlerine harcanan 954 milyon euro ile İngiltere Premier Ligi'nden sonra ikinci sırada yer alıyor.

Suudi kulüpleri "beş büyük" futbol liginden dördünü (Fransa, İtalya, Almanya, İspanya) geride bıraktı. 2016 yılından bu yana ilk 5'te ilk kez farklı bir ülke var.

Bu rekor örneğin Liverpool'un yıldızı Salah gibi bazı yüksek profilli tekliflerin reddedilmesine rağmen geliyor

Suudi Arabistan'ın transfer harcamalarında büyük pay ülkenin en büyük dört kulübü Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr ve Al-Hilal'e ait.

Suudi Arabistan liginin son iki yıldaki transfer harcamaları arasında da büyük fark var.

KİMLER GELDİ?

Suudi Pro Lig kulüpleri, Ronaldo'dan sonra Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane, N'Golo Kante, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino'nun da aralarında bulunduğu birçok üst düzey oyuncuyu kadrosuna kattı.

Yaz dönemindeki transfer giderleri sıralamasında İngiltere Premier Lig ve Suudi Pro Lig'i, 898,64 milyon avroyla Ligue 1 (Fransa), 854,83 milyon avroyla da Serie A (İtalya) izledi.

Bu periyotta Bundesliga (Almanya) 748 milyon, LaLiga (İspanya) ise 440,85 milyon avro harcayarak listenin 5 ve 6. sırasında yer aldı.

Transfer döneminin 15 Eylül'de sona ereceği Trendyol Süper Lig ise 135,7 milyon avroluk giderle 11. sırada kendisine yer buldu.

2023-2024 yaz transfer döneminde en fazla para harcanan 10 futbol ligi şöyle:

 LigÜlkeHarcama miktarı (avro)
1İngiltere Premier Ligİngiltere2,81 milyar
2Suudi Pro LigSuudi Arabistan955,87 milyon
3Ligue 1Fransa898,64 milyon
4Serie Aİtalya854,83 milyon
5BundesligaAlmanya748 milyon
6LaLigaİspanya440,85 milyon
7EredivisieHollanda230,75 milyon
8Championshipİngiltere213,16 milyon
9Portekiz Premier LigPortekiz190,53 milyon
10Belçika Birinci LigiBelçika156,62 milyon
11Süper LigTürkiye135,7 milyon

 

En çok harcayan Al Hilal, en pahalı transfer Neymar

Yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 kulüpten 3'ü Suudi Pro Lig'den çıktı.

Toplam 11 futbolcu için 464,1 milyon avro bonservis ücreti ödeyen İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin başı çektiği listede, Al Hilal (353,1 milyon avro) 2'nci, Al Ahli (200,99 milyon) 8'inci, Al Nassr ise (165,1 milyon) 10'uncu sırayı aldı.

Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ı renklerine bağlamak için Paris Saint-Germain'e ödediği 90 milyon avroyla Suudi Pro Lig'in en pahalı transferine de imza attı.

Malcom'u 60 milyon, Ruben Neves'i 55 milyon ve Aleksandar Mitrovic'i 52,6 milyon avro karşılığında transfer eden Al Hilal, Suudi Pro Lig'in en yüksek bonservis bedelli 5 futbolcusundan 4'ünü kadrosunda barındırıyor.

Al Nassr'ın Porto'dan 60 milyon avroya transfer ettiği Otavio ise Malcom ile 2'nci sırayı paylaştı.

Suudi Pro Lig kulüplerinin 2023-2024 yaz transfer dönemindeki öne çıkan transferleri şöyle:
 

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