Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona’nın 60 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Diego Maradona bir süre önce beynindeki pıhtı nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı. Doktoru yaptığı açıklamada, “Pıhtıyı başarılı bir şekilde çıkardık. Diego ameliyatın üstesinden gelmeyi bildi. Durum kontrolümüz altında. Hafif bir drenaj var, bir süre daha gözlem altında tutacağız” demişti. Maradona, 12 Ekim’de taburcu edilmişti.

Arjantin basını bugün Maradona’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Arjantin gazetesi Clarin vefat haberini “Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre’deki evinde olan 60 yaşındaki Diego Maradona kalp krizi sonucu yaşama veda etti” ifadeleriyle okurlarına aktardı.