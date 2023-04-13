Paris İklim Anlaşması'nın belirlediği düzenlemeler, küresel ısınmanın 2 C derecenin altında tutulmasını, sınır hedefin de 1.5 C derece olmasını öngörüyordu. Bilim insanları, 1,5 derece eşiğinin aşılmasının insanlar, vahşi yaşam ve ekosistemler üzerinde çok daha şiddetli iklim değişikliği etkilerine yol açacağını söylüyor.

CNBC'nin haberine göre gezegen ısındıkça genel olarak güneş jeomühendisliği olarak anılan güneş radyasyonu yönetimi (SRM) araştırması yeniden gündemde... Çünkü sıcaklık artışı Dünya’nın tüm yaşam destek sisteminde dramatik değişimlere yol açabileceği eşiği aşabilir.

Çevreci gruplarının karşı çıktığı güneş jeomühendisliği son aylarda yeniden gündemde. Güneş jeomühendisliği, yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarını geri yansıtacak şekilde dünyanın atmosferini kasıtlı olarak değiştirme sürecini ifade ediyor.

Bu konuda görüşler ikiye ayrılıyor. Karşı çıkanlar büyük ölçüde test edilmediğini ve bu nedenle potansiyel olarak çok riskli olduğunu; daha fazla soruna yol açabileceğini söylüyor. Bununla beraber çözüm olsa da ancak geçici bir çözüm olacağı belirtiliyor. "Yani başarılı bile olsa çözüm olmaz, ancak zaman kazandırabilir" yorumu yapılıyor.

Bununla beraber Şubat ayı sonlarında ise 60′tan fazla araştırmacı , stratejinin daha titiz bir şekilde incelenmesi ve küçük ölçekli saha deneyleri yapılması çağrısında bulunan bir mektup yayınladı.

Beyaz Saray ise geçen yıl Ekim ayında Dünya’ya ulaşan güneş ışığı miktarını değiştirmenin yollarını değerlendirmek için beş yıllık bir araştırma planını ilerlettiğini duyurdu.

ÇAĞRILAR DA ARTIYOR KARŞI ÇIKANLAR DA

Bununlar beraber yüzlerce iklim bilimcisi de bu konuda artan çağrılara kesinlikle karşı çıkıyor. Bu bilim insanları da karşıt olarak SRM teknolojilerinin tehlikeli ve beklenmedik sonuçlara yol açabilecek bir alarm nedeni olduğu konusunda uyarıyorlar.

GÜNEŞ JEOMÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Güneş jeomühendisliği veya SRM, Dünya’yı soğutmak için tasarlanmış bir dizi teknolojiyi ifade ediyor. Independent'ın haberine göre proje atmosferdeki sera gazlarının neden olduğu ısınmayı azaltmak için Dünya'ya ulaşan Güneş ışığı miktarını azaltma fikrine dayanıyor.

Proje, Güneş ışığını uzaya geri yansıtmak için atmosfere partiküller püskürtmeyi ve bunun Dünya üzerindeki olası sonuçlarını değerlendirmeyi içeriyor. Yöntem hava araçlarıyla atmosferin stratosfer katmanına çeşitli gaz ve partiküllerden oluşan ince bir sis yaymak demek. Bazı bilim insanları projeyle Güneş ışığının bir kısmının uzaya geri yansıyacağına ve gezegenin soğuyacağına inanıyor. Bu yüzden de proje medyada sıklıkla "Güneş'i karartmak" diye niteleniyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı ise Şubat ayı sonlarında, SRM için bir değerlendirme yapılmadan önce, riskleri ve faydaları hakkında çok daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

UNEP sera gazı emisyonlarında acil ve büyük bir azalmanın yerini hiçbir şeyin tutamadığının altını çiziyor.

SOROS YATIRIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

George Soros Şubat 2023'te projeye desteğini dile getirerek, yatırım çağrısında bulunmuştu.