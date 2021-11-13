Geçen ay Jeff Bezos’un Blue Origin şirketi ile uzaya giden Amerikalı iş insanı Glen de Vries uçak kazasında hayatını kaybetti.

Amerikan CBS News’ün polis yetkililerine dayandırdığı habere göre, de Vries’in içinde bulunduğu küçük uçak New Jersey’de düştü. 49 yaşındaki iş insanı hayatını kaybetti.

Glen de Vries geçtiğimiz ay New Shepard mekiğiyle birlikte uzaya seyahat etmişti. Blue Origin şirketiyle uzaya giden ilk üç sivil yolcudan biri olarak tarihe geçmişti.

De Vries’e yolculuğunda eşlik edenlerden biriyse ünlü bilim kurgu dizisi Uzay Yolu’nda Kaptan Kirk karakterini canlandıran William Shatner’dı.