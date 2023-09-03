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  • Gizemli şirket arsa topluyordu: Yeni şehrin ilk görselleri ortaya çıktı

Gizemli şirket arsa topluyordu: Yeni şehrin ilk görselleri ortaya çıktı

ABD'de bir şirketin San Francisco yakınlarında bir süredir arazi toplaması ülke gündemine oturmuştu. Gizemli şirketin arkasında Silikon Vadisi'nin ünlü teknoloji milyarderlerinin olduğu tahmin ediliyordu. Ve şirket sessizliğini bozdu.

03 Eylül 2023 | 09:34
Son Güncellenme: 03 Eylül 2023 | 10:03
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Gizemli şirket arsa topluyordu: Yeni şehrin ilk görselleri ortaya çıktı

ABD'de San Francisco yakınlarındaki bir ilçede Flannery Associates adlı gizemli bir şirketin arazi alıyor olması bir süredir gündemdeydi. İşin içinde teknoloji milyarderleri var... Ve şirket sessizliğini bozdu... Ne hayal ettiklerine ilişkin görseller paylaştı. Yeni bir şehrin görselleri, güneş enerjisi çiftlikleri, iyi maaşlı yerel işler, ticaret okullarını içeren yürünebilir bir şehir tasvir ediyor.  

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Silikon Vadisi milyarderleri tarafından desteklenen Flannery Associates adlı gizemli bir şirket, eyalette tamamen yeni bir şehir inşa etmek için Kaliforniya'nın kuzeyindeki bir ilçede arazi topluyor. New York Times'ın haberine göre bu yatırımcılar arasında Marc Andreessen'den Laurene Powell Jobs'a kadar Vadinin en tanınmış isimleri bulunuyor. Flannery Associates adlı şirket, San Francisco'nun kuzeydoğusunda yer alan Solano County'de binlerce dönümlük tarım arazisi satın almak için 800 milyon dolar harcadı.
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ÜS ÇEVRESİNDE BULUNUYOR

ÜS ÇEVRESİNDE BULUNUYOR

Wall Street Journal, Flannery'nin 2018'den bu yana Travis Hava Kuvvetleri Üssü çevresinde yaklaşık 52.000 dönüm tarım arazisi satın aldığını söylüyor. Arazi toplanan alanın askeri üs yakınlarında olması ise ABD devletinin dikkatini çekti ve konu ülke gündemine oturdu. Times'a göre şirket, eski Goldman Sachs traderı'ı Jan Sramek tarafından yönetiliyor. Flannery'nin destekçileri arasında Andreessen, Powell Jobs, Sequoia Capital'den Michael Moritz, LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman ve diğerleri bulunuyor.
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VE ŞİRKET SESSİZLİĞİNİ BOZDU: İLK GÖRSELLER

VE ŞİRKET SESSİZLİĞİNİ BOZDU: İLK GÖRSELLER

Silikon Vadisi uzun zamandır ütopik bir "akıllı şehir" vizyonuyla, sıfırdan bir şehir inşa etmeye çalışıyordu. Ve gizemli şirket sessizliğini bozdu. Flannery Associates'in ana şirketi California Forever, web sitesini açtı ve Solano County'deki şehrin nasıl görünebileceğine dair ilk görüntüleri paylaştı.
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GÜNEŞ ENERJİSİ ÇİFTLİKLERİ, YEREL İŞLER

GÜNEŞ ENERJİSİ ÇİFTLİKLERİ, YEREL İŞLER

Bilgisayarda oluşturulan çizimler, insanların kanoya bindiğini, balık tuttuğunu, bisiklete bindiğini ve açık havada yemek yediğini ve ayrıca güneş panelleri kurduğunu gösteriyor. Web sitesinde, Solano sakinleri için yerel işler yaratılması, yürünebilir mahalleler ve büyük bir güneş enerjisi çiftliği inşa edilmesi de dahil olmak üzere şehrin beş tasarım ilkesi açıklandı.
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'SESSİZ KALMAMIZ SPEKÜLASYON YARATTI'

'SESSİZ KALMAMIZ SPEKÜLASYON YARATTI'

Flannery Associates'e bağlı şirket 'California Forever' yaptığı açıklamada, "Son birkaç yılda Flannery, Solano County'de 50.000 dönümden fazla arazi satın aldı. Şirketimiz bugüne kadar faaliyetlerimiz konusunda sessiz kaldı. Bu durum anlaşılır bir şekilde ilgi, endişe ve spekülasyon yarattı" denildi ve artık gizlilik endişesi olmadığı için projeyi açıklayacakları belirtildi.
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California Forever, bu şekilde gizli modda çalışmanın ve planlarını gizli tutmanın "kısa vadeli arazi spekülasyonlarından kaçınmanın tek yolu" olduğunu söylüyor.
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YATIRIMCILAR KİMLER

YATIRIMCILAR KİMLER

Açıklamaya göre California Forever'ın yatırımcıları arasında Marc Andreessen, Patrick ve John Collison, Chris Dixon, John Doerr, Nat Friedman, Daniel Gross, Reid Hoffman, Michael Moritz, Laurene Powell Jobs ve Andreessen Horowitz yer alıyor.
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Görsellere göre bu ütopik şehirde güneş paneli çiftlikleri de kurulacak.
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