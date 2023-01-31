Gökyüzündeki gizemli görüntü Elon Musk'la mı ilgili?

Gökbilimciler tuhaf parlak bir girdap görüntüsü tespit etti. Fenomenin bir SpaceX uydusunun fırlatılmasıyla bağlantılı olduğuna inanılıyor.

Gözlemevi personeli, "Sarmal, SpaceX şirketinin yeni bir uydu fırlatmasıyla ilgili gibi görünüyor" diye tweet attı .

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, son yıllarda gökyüzünde görülen tuhaf ışıkların artmasında birincil kaynak haline geldi.

Starlink'ler her seferinde birkaç düzinelik gruplar halinde fırlatılır ve takip eden günlerde operasyonel irtifalarına yavaşça tırmanırken gökyüzünde "trenler" oluşturuyormuş gibi görünebiliyor.