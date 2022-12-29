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  • Goldman Sacsh CEO'su tarih verdi... Binlerce kişiyi işten çıkaracak

Goldman Sacsh CEO'su tarih verdi... Binlerce kişiyi işten çıkaracak

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın Üst Yöneticisi (CEO) David Solomon, birkaç hafta içinde açıklanacak olan yeni işten çıkarmalar üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

29 Aralık 2022 | 16:30
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Goldman Sacsh CEO'su tarih verdi... Binlerce kişiyi işten çıkaracak

Solomon, personele yönelik geleneksel yıl sonu mesajında, günümüz ekonomik koşullarında dikkatli olmak, kaynakları akıllıca kullanmaları gerektiğini belirtti.

Solomon, "Dikkatli bir inceleme yürütüyoruz ve değerlendirmeler devam ederken, ocak ayının ilk yarısında personel sayımızın azaltılacağını tahmin ediyoruz. Ekonomik faaliyeti yavaşlatan parasal koşulların sıkılaştırılması da dahil olmak üzere iş ortamını etkileyen çeşitli faktörler var. Liderlik ekibimiz için odak noktası, firmayı bu ters rüzgarları atlatmaya hazırlamaktır." ifadelerini kullandı.

Bloomberg'de daha önce yer alan haberde, Goldman Sachs'ın, karlılık hedeflerini tutturmak amacıyla 4 bine yakın çalışanını işten çıkarmayı planladığı, bunun gelecek yılın başlarında iş gücünde yüzde 8'e varan bir kesintiye yol açabileceği belirtilmişti.

Banka genelindeki yöneticilerden, düşük performans gösterenleri belirlemelerinin istendiği kaydedilmişti.

Salgın döneminde çok sayıda kişiyi işe alan Goldman Sachs'ın çalışan sayısı, bu yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 49 bine ulaşmıştı.

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