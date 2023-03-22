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Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti

Bir süperyatı fark etmemek genellikle imkansızdır. Ancak Jozeph Forakis Design'ın bu yeni konsepti aslında arka planda kaybolmak üzere tasarlanmış.

22 Mart 2023 | 00:31
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Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti

Forakis'e göre hem tasarım hem de çevresel etki açısından “neredeyse görünmez” olarak tanımlanan 88 metrelik Pegasus konsepti, dünyanın ilk 3D baskılı süper yatı olacak.

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Forakis'e göre hem tasarım hem de çevresel etki açısından “neredeyse görünmez” olarak tanımlanan 88 metrelik Pegasus konsepti, dünyanın ilk 3D baskılı süper yatı olacak.
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Dev gemi çevresini yansıtan aynalı camlı "kanatlara" sahip olacak. Konseptin metalik ayna kaplamaları deniz, kanat şeklindeki büyük güneş panelleri ise, gökyüzü ve bulutların görüntüsünü yansıtıyor.
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CNN'in haberine göre süper yatın üst yapısı güneş panelleri ile donatılacak. Güneş panelleri ürettiği enerji ile deniz suyunu önce hidrojene, sonra elektriğe dönüştürecek ve lityum iyon pil bankalarında depolanacak.
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Tasarımı Yunanistan'da bir plajı ziyaret ederken hayal ettiğini söyleyen Forakis'e göre süperyat sıfır emisyon üretecek ve neredeyse sonsuz bir menzile sahip olacak.
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Jozeph Forakis Design ekibine göre, proje "kurgu değil, bilimsel gerçek" felsefesiyle geliştirildi.
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Forkais, konseptin inşa edilmesinin beş ila yedi yıl süreceğini tahmin ediyor ve 2030 yılına kadar tanıtılacağını umuyor.
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Forakis, "Pegasus, insan ve makinenin doğayla rekabet etmek yerine doğayla uyum içinde yaşadığı süper yat endüstrisinin yakın geleceği için cesur ama ulaşılabilir bir vizyon" diyor.
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Tasarım stüdyosu görünüşe göre şimdiden alıcılardan "birkaç" ciddi talep almış olsa da, Pegasus şu anda sadece bir konsept olmaya devam ediyor.
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