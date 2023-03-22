Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti

Forakis'e göre hem tasarım hem de çevresel etki açısından “neredeyse görünmez” olarak tanımlanan 88 metrelik Pegasus konsepti, dünyanın ilk 3D baskılı süper yatı olacak.
1Forakis'e göre hem tasarım hem de çevresel etki açısından “neredeyse görünmez” olarak tanımlanan 88 metrelik Pegasus konsepti, dünyanın ilk 3D baskılı süper yatı olacak.
2Dev gemi çevresini yansıtan aynalı camlı "kanatlara" sahip olacak. Konseptin metalik ayna kaplamaları deniz, kanat şeklindeki büyük güneş panelleri ise, gökyüzü ve bulutların görüntüsünü yansıtıyor.
3CNN'in haberine göre süper yatın üst yapısı güneş panelleri ile donatılacak. Güneş panelleri ürettiği enerji ile deniz suyunu önce hidrojene, sonra elektriğe dönüştürecek ve lityum iyon pil bankalarında depolanacak.
4Tasarımı Yunanistan'da bir plajı ziyaret ederken hayal ettiğini söyleyen Forakis'e göre süperyat sıfır emisyon üretecek ve neredeyse sonsuz bir menzile sahip olacak.
5Jozeph Forakis Design ekibine göre, proje "kurgu değil, bilimsel gerçek" felsefesiyle geliştirildi.
6Forkais, konseptin inşa edilmesinin beş ila yedi yıl süreceğini tahmin ediyor ve 2030 yılına kadar tanıtılacağını umuyor.
7Forakis, "Pegasus, insan ve makinenin doğayla rekabet etmek yerine doğayla uyum içinde yaşadığı süper yat endüstrisinin yakın geleceği için cesur ama ulaşılabilir bir vizyon" diyor.
8Tasarım stüdyosu görünüşe göre şimdiden alıcılardan "birkaç" ciddi talep almış olsa da, Pegasus şu anda sadece bir konsept olmaya devam ediyor.