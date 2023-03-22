Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti

Forakis'e göre hem tasarım hem de çevresel etki açısından “neredeyse görünmez” olarak tanımlanan 88 metrelik Pegasus konsepti, dünyanın ilk 3D baskılı süper yatı olacak.

1 Forakis'e göre hem tasarım hem de çevresel etki açısından “neredeyse görünmez” olarak tanımlanan 88 metrelik Pegasus konsepti, dünyanın ilk 3D baskılı süper yatı olacak.

2 Dev gemi çevresini yansıtan aynalı camlı "kanatlara" sahip olacak. Konseptin metalik ayna kaplamaları deniz, kanat şeklindeki büyük güneş panelleri ise, gökyüzü ve bulutların görüntüsünü yansıtıyor.

3 CNN'in haberine göre süper yatın üst yapısı güneş panelleri ile donatılacak. Güneş panelleri ürettiği enerji ile deniz suyunu önce hidrojene, sonra elektriğe dönüştürecek ve lityum iyon pil bankalarında depolanacak.

4 Tasarımı Yunanistan'da bir plajı ziyaret ederken hayal ettiğini söyleyen Forakis'e göre süperyat sıfır emisyon üretecek ve neredeyse sonsuz bir menzile sahip olacak.

5 Jozeph Forakis Design ekibine göre, proje "kurgu değil, bilimsel gerçek" felsefesiyle geliştirildi.

6 Forkais, konseptin inşa edilmesinin beş ila yedi yıl süreceğini tahmin ediyor ve 2030 yılına kadar tanıtılacağını umuyor.

7 Forakis, "Pegasus, insan ve makinenin doğayla rekabet etmek yerine doğayla uyum içinde yaşadığı süper yat endüstrisinin yakın geleceği için cesur ama ulaşılabilir bir vizyon" diyor.

8 Tasarım stüdyosu görünüşe göre şimdiden alıcılardan "birkaç" ciddi talep almış olsa da, Pegasus şu anda sadece bir konsept olmaya devam ediyor.

9