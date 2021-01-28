Almanya’da Göttingen Üniversitesi Rektörlüğü’ne Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan seçildi… Tolan, gelişme için ‘büyük onur’ dedi. Peki, Prof. Dr. Metin Tolan kimdir? İşte detaylar:

Göttingen Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversite senatosunun Tolan’ı oy birliğiyle rektör seçtiği, üniversitesinin mütevelli heyetinin de bunu onayladığı belirtildi.

Tolan’ın görevine ilkbaharda başlayacağını kaydedildi.

Rektör seçilen Prof. Dr. Metin Tolan da kendisine duyulan güvenden dolayı mutlu olduğunu belirterek, “En iyi üniversitelerden birinin rektörlüğüne seçilmek büyük bir onurdur. Üniversiteyi ilerideki görevlere hazırlamak için daha çok çalışacağız” dedi.

Senato Sözcüsü Prof. Nicolai Miosge, Metin Tolan’ı rektörlüğüne seçilmesinden dolayı tebrik etti.

METİN TOLAN KİMDİR?

Babası Türk, annesi Alman olan ve 1965’te Schleswig-Holstein eyaletinin Oldenburg in Holstein kentinde doğan Tolan, Kiel Üniversitesinde Fizik ve Matematik eğitimi aldı; 1993’te doktor unvanını elde etti. Bir süre ABD’de araştırmalar yapan Tolan 1998’de deneysel fizik dalında Kiel Üniversitesinde doçent oldu.

2001’de Dortmund Teknik Üniversitesinde deneysel fizik dalında profesörlüğe başlayan Tolan 2004-2008 yıllarında Dortmund Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde dekanlık, 2008-2020 yılları arasında rektörlük kurulu üyeliği ve rektör yardımcılığı yaptı.

BABAM SIVACIYDI

Tolan, 2011 yılında verdiği bir röportajda, “Babam Almanya’ya 1961 yılında, yani bundan tam elli yıl önce işçi göçü sırasında geldi. Babam sıvacıydı. Almanya’nın kuzeyinde bulunan tahıl depolama silolarının inşasında çalıştı“ ifadelerini kullanmış.

O röportajda ailesinde hep Almanca konuşulduğu için Türkçe’yi öğrenme fırsatı olmadığını söyleyen Tolan, “sinkroton ışınımı” adı verilen yöntem ile maddelerin atom bazında yapısını incelediğini anlatmış. Basına yansıyan haberlere göre dersleri büyük ilgi çeken Tolan, kürsüde olmadığı zamanlarda James Bond, Star Trek gibi filmlerin insana gerçeküstü gibi gelen ünlü aksiyon sahnelerini gerçekleştirmenin mümkün olup olmadığını da araştırmış.