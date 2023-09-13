Hastalık iznindeki çalışanını takip eden patron gözaltına alındı

Telegraph'ın haberine göre çalışanının aracının altına GPS cihazı yerleştiren bir iş insanı gözaltına alındı. Habere göre patronuyla yaşadığı sorunlar nedeniyle anksiyete teşhisi alarak hastalık iznine ayrılan bir çalışan, arabasını yıkarken altına takılı bir cihazı fark ettiğini söylüyor.

İsmi açıklanmayan çalışan "Arabanın altına girdiğimde plastik bir parçanın kırıldığını ve bu cihazın takılı olduğunu gördüm. Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti" diyor.

Yapılan incelemede GPS cihazında Sevilla'dan yüzlerce kilometre uzaklıktaki Zaragoza kentine kayıtlı bir şirkete ait SIM kart bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan iş insanı SIM kart sözleşmesiyle ilgili evrak sahtekarlığının yanı sıra çalışanın aracına ilişkin maddi hasarla da suçlanıyor. İkilinin 5 yıldır birlikte çalıştığı öğrenildi.