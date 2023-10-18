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Havayolu şirketinin CEO'sunun masaj fotoğrafı tepki çekti

AirAsia'nın patronu Tony Fernandes, bir yönetim toplantısına katılırken masaj yaptırırken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştıktan sonra eleştirilerin hedefi oldu.

18 Ekim 2023 | 11:55
Son Güncellenme: 18 Ekim 2023 | 12:45
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Havayolu şirketinin CEO'sunun masaj fotoğrafı tepki çekti

Fernandes masaj yaptırırken çekilen fotoğrafının altına 'bunun stresli bir hafta olduğu'nu yazdı, "Endonezya ve AirAsia kültürünü seviyor olmalıyım ki hem masaj yaptırıp hem de yönetim toplantısı yapabiliyorum" dedi. Tony Fernandes daha sonra tepki çeken paylaşımını sildi.

Birçok kullanıcı Fernandes'in fotoğrafını eleştirdi. Bir kullanıcı "bunun "uygunsuz ve saçma" olduğunu yazarken, diğeri bunun "profesyonelliğe aykırı" olduğunu söyledi. Bir diğer kullanıcı ise "Ayrıcalıklarını sergileyerek değil, iyi iş ahlakı ve kültürüyle örnek olmalı" diye ekledi.

Başka bir kişi ise şu yorumu yaptı: "Bazı CEO'ların LinkedIn'den uzak durması gerekiyor."

1 DOLARIN ALTINA SATIN ALMIŞTI

Tony Fernandes, 2001 yılında Malezya hükümetinden ekonomik havayolu şirketi AirAsia'yı bir dolardan daha düşük bir fiyata satın aldı. Şirket o dönem borç sarmalı içindeydi. Fernandes, şirketi Malezya hükümetine ait bir holdingten satın aldı ve onu Asya'nın en popüler havayollarından biri haline getirmesiyle tanındı.
 

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