Çin’in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan koronavirüste Worldometer verilerine göre toplam vaka sayısı 9 milyona yaklaştı. Birçok bilim insanı virüsün Çin’de adını etlerin buzlu suların içinde bekletilmesinden alan ıslak pazardan yayıldığı teorisine inanıyor.

BBC muhabiri John Sudworth salgının başladığı Vuhan’a gitti ve virüsün kaynağı ile ilgili neler konuşulduğunu araştırdı.

BBC’nin aktardığı haber şöyle: Üzerinden 6 ay geçti ama virüsün kaynağı hala net değil. Birçok bilim insanına göre Çin’in ıslak pazarlarına odaklanılması gerekiyor. Onlara göre yarasalardan geldiği bilinen virüs bir başka tür aracılığıyla insanlara bulaştı.

Bir teori daha var. Vuhan 10 yıldan uzun bir süredir ücra mağaralarda yaşayan yarasalardan virüs örnekleri toplanması ile ilgili bir projenin merkezi konumunda. Bu nedenle dünya üzerindeki en tartışmalı binalardan biri bu.

ABD Başkanı Trump “virüs laboratuvardan sızdı” iddiasıyla burayı işaret ediyor. Burada araştırmacılar koronavirüs üzerinde çalışıyor ve kimi zaman da kendi ifadeleriyle salgınların nasıl oluşabileceğini anlamak için virüslerin genetiğiyle oynuyor.

Devlet televizyonuna konuşan laboratuvar yetkilileri ise sızıntı suçlamasını reddediyor, “Bu uydurma bir haber. İlk örnek elimize 30 Aralık’ta ulaştı. Bu tarih öncesinde varlığından bile haberdar değildik. Elimizde olmayan bir şey nasıl bizden sızabilir” diyor.

Çin virüsün kaynağı konusunda kendi teorisini geliştiriyor. Devlet medyası ve yetkililer virüsün başka bir yerden gelmiş olabileceğini iddia ediyor. Bu sav Vuhan’da sokakta da karşılık buluyor. Videoda konuşan bir seyyar satıcı “Virüs Amerika’dan geldi. Olayları incelediler; ABD’de bizden önce vardı” diyor.

VİRÜSÜN KAYNAĞINI ÖĞRENEBİLECEK MİYİZ?

Bilim sınırları ve siyasetin talepleri ien çok merak edilen sorunun yanıtsız kalacağı anlamına geliyor olabilir. Virüsün kaynağı neresi?

Vuhan videosunu izlemek için: Vuhan’da neler konuşuluyor?