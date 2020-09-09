Tesla hisseleri dün yüzde 21.06 düştü. Bu 10 yıldır halka açık olan firmanın yaşadığı en sert düşüş oldu. Dünkü düşüşle beraber Elon Musk da bir günde 16.3 milyar dolarla bugüne kadar en çok servet kaybetmiş insan olarak kayıtlara geçti

Elektrikli araç üreticisi Tesla dün borsada tarihinin en kötü gününü yaşadı. Firma, beklentilerin aksine, S&P 500 endeksine dahil edilmemesi üzerine büyük bir satış dalgasına maruz kaldı.

Bu satış dalgası kâr satışlarıyla birleşince hisselerde yüzde 21.06 düşüş yaşandı. Bu Tesla’nın bir günde kaydettiği en sert düşüş oldu.

Böylece Tesla’nın piyasa değeri de bir günde 81 milyar dolar eriyerek 309 milyar dolara geriledi.

YIL GENELİNDE MUTLU ETTİ

Habertürk’te yer alan habere göre, dünkü düşüşle beraber Tesla CEO’sunun serveti de sadece 1 günde 16.3 milyar dolar eriyerek 82.2 milyar dolara geriledi. Elon Musk bu düşüşle bir günde en çok para kaybeden insan unvanını kazandı.

Son düşüşe rağmen Tesla, 2020 genelinde yatırımcısını mutlu etmiş durumda. Tesla hisseleri bu yıl şu ana kadar yüzde 283 yükseldi.

DÖRT ÇEYREK ÜST ÜSTE KÂR ETTİ

Tesla temmuz ayında yılın ikinci çeyreğinde 104 milyon dolar net kâr elde ettiğini açıklamıştı. Böylece yıllarca zarar eden şirket koronavirüs salgınına rağmen ilk defa 4 çeyrek üst üste kâr etmiş oldu. Firmanın gelirleri söz konusu dönemde 5.15 milyar dolarlık beklentiyi aşarak 6.04 milyar dolar oldu.

Tesla’nın kârlı bir şirkete dönüşmesiyle S&P 500’e dahil edileceği beklentisi arttı. Ancak son yapılan açıklamada firmanın endekse dahil edilmediği açıklandı.