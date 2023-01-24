RTL televizyonunun haberinde, artan dijital bankacılık hizmetleri ve Kovid-19'un insanları fiziksel işlemlerden uzaklaştırmasının ardından Hollanda'da bankaların şubelerini kapattığı belirtildi.

Haberde, 2000'lerin başında Hollanda'da toplam 6 bin 100 banka şubesi bulunurken bu sayının şimdilerde 420'ye indiği, bunun yüzde 93'lük bir azalmaya karşılık geldiği ifade edildi.

Kovid-19'un ardından banka şube sayısındaki artışın hızlandığına dikkat çekilen haberde, ülkenin en büyük bankalarının 2020'nin başlarındaki ve güncel şube sayıları aktarıldı.

Buna göre, ING Bankasının ülke genelindeki şube sayısı 170 iken 57'ye, Rabobank'ın şube sayısı 335'ten 136'ya, ABN Amro'nun şube sayısı 129'dan 27'ye indi.

Şubeye gelen müşteri sayısında azalma

Son dört yılda şubeye gelen müşteri sayısının ING bankasında yüzde 80 azaldığı belirtilen haberde, Ocak 2021 ile Ekim 2022 arasında ABN Amro şubelerine giden müşteri sayısının yarıya indiği vurgulandı.

Şubelere duyulan ihtiyacın azalmasıyla birlikte bazı banka şubelerinin haftanın belli günlerinde ve saatlerinde hizmet verdiği aktarılan haberde, Losser kasabasındaki Rabobank şubesinin haftanın bir günü sadece 2 saat boyunca müşterilere hizmet vermesi buna örnek gösterildi.

Dijitalleşmeyle birlikte şubede verilen hizmetlerin çoğunun çevrim içi olarak da verildiği belirtilen haberde, fiziksel şubeler varlığını devam ettirse dahi uzun vadede kapatılan şube sayısının artmaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.