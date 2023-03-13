ARA
Bist 100
5349,71
-0,65%
Bist 100
Dolar/TL
18,9739
0,0327%
Dolar/TL
Euro/TL
20,2376
0,3013%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0666
0,2594%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1150,44
1,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • HSBC batan SVB'nin İngiltere kolunu 1 sterline satın aldı

HSBC batan SVB'nin İngiltere kolunu 1 sterline satın aldı

HSBC, Cuma günü iflas eden ABD'deki Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) İngiltere kolunu 1 sterlin karşılığında satın aldı. BBC'nin haberine göre HSBC'nin SVB'nin İngiltere kolunu satın alarak kurtarmayı kabul etmesi, bu bankayla iş yaptığı için zor durumda kalan şirketleri rahatlattı.

13 Mart 2023 | 13:54
0
HSBC batan SVB'nin İngiltere kolunu 1 sterline satın aldı

HSBC, ABD'de iflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın İngiltere kolunu 1 sterline satın aldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre HSBC Grubu şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Noel Quinn, SBV'nin İngiltere'deki müşterilerinin hesaplarının güvende olduğunu ve bankanın faaliyetlerinin aksamadan süreceğini söyledi.

Bankanın çöküşü İngiltere'de de teknoloji şirketlerine korkulu günler yaşatmış, bazı şirketler BBC'ye hesapları güvence altına alınmazsa batabileceklerini açıklamıştı.

SVB'de hesabı olan birey ve işletmeler bundan böyle hesaplarına erişebilecek ve bankanın diğer hizmetlerinden de yararlanmayı sürdürebilecek.

Haberde şu bilgiler veriliyor:

HSBC'nin kurtarma hamlesi için Hazine'den para çıkmadığı ve İngiltere Merkez Bankası'nın rezervlerinin güvende olduğu açıklandı. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hafta sonunda SVB konusunda bir çözüm bulmak için Başbakan Rishi Sunak ve Merkez Bankası Başkanı ile biraraya gelerek çalıştıklarını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası da SVB'nin batışından, İngiltere'deki hiçbir bankanın "maddi olarak etkilenmediğini" bildirdi ve bankacılık sisteminin "sermayesinin yeterli, sağlam ve güvenli" olduğunu kaydetti.

SVB'nin İngiltere kolu yalnızca 3 bini biraz aşkın müşterisiyle, küçük bir bankacılık faaliyeti yürütüyordu. Ancak batması, müdahale edilmeseydi, İngiltere hükümetinin, ekonomideki başarı açısından temel önemde gördüğü bankacılık sektörü açısından bir risk unsuru oluşturabilecekti.

Teknoloji şirketlerine kredi veren SVB, Cuma günü ABD bankacılık yetkilileri tarafından kapatılmıştı. 2008 yılından bu yana ABD bankacılığında böylesi büyük bir iflas yaşanmamıştı.

ABD hükümeti, Cuma günü batan SVB'deki mevduat sahiplerinin, bugünden itibaren bankada kalan tüm paralarını çekebileceklerini açıkladı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1150,44 1,02%
  • ALTIN ONS 1886,01 0,99%
  • BIST 100 5349,71 -0,65%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9739 0,0327%
  • EURO/TURK LIRASI 20,2376 0,3013%
  • EURO/USD 1,0666 0,2594%
  • INGILIZ STERLINI 1,20627 0,30976%
  • JAPON YENI 133,577 -0,952%
  • KANADA DOLARI 1,37906 -0,30399%
  • RUS RUBLESI 75,21 -0,9091%
Günün En Çok Okunanları
LGS tarihi belli oldu
2008'den bu yana en büyük iflas... Yellen, neler söyledi?
2008'den bu yana en büyük iflas... Yellen, neler söyledi?
700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
Çip sektöründeki en büyük 10 şirket: Yeni yatırımlar geliyor...
Çip sektöründeki en büyük 10 şirket: Yeni yatırımlar geliyor...
Depremlerden sonra çekilen fotoğraf ve bilimsel anlamı
Depremlerden sonra çekilen fotoğraf ve bilimsel anlamı
Rus turistlerin bu kış tercih ettiği 5 ülke
Rus turistlerin bu kış tercih ettiği 5 ülke
Oto alım satımın yoğun olduğu ilçede galeriler de büyük yara aldı
Oto alım satımın yoğun olduğu ilçede galeriler de büyük yara aldı
Bakan Varank'ın acı günü
GERİ
İLERİ
LGS tarihi belli oldu
2008'den bu yana en büyük iflas... Yellen, neler söyledi?
700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
Çip sektöründeki en büyük 10 şirket: Yeni yatırımlar geliyor...
Depremlerden sonra çekilen fotoğraf ve bilimsel anlamı
2008'den bu yana en büyük iflas... Yellen, neler söyledi?
700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
Çip sektöründeki en büyük 10 şirket: Yeni yatırımlar geliyor...
Depremlerden sonra çekilen fotoğraf ve bilimsel anlamı
Rus turistlerin bu kış tercih ettiği 5 ülke
700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
Çip sektöründeki en büyük 10 şirket: Yeni yatırımlar geliyor...
Depremlerden sonra çekilen fotoğraf ve bilimsel anlamı
Rus turistlerin bu kış tercih ettiği 5 ülke
Oto alım satımın yoğun olduğu ilçede galeriler de büyük yara aldı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL