HSBC batan SVB'nin İngiltere kolunu 1 sterline satın aldı

HSBC, ABD'de iflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın İngiltere kolunu 1 sterline satın aldı.



BBC Türkçe'nin haberine göre HSBC Grubu şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Noel Quinn, SBV'nin İngiltere'deki müşterilerinin hesaplarının güvende olduğunu ve bankanın faaliyetlerinin aksamadan süreceğini söyledi.

Bankanın çöküşü İngiltere'de de teknoloji şirketlerine korkulu günler yaşatmış, bazı şirketler BBC'ye hesapları güvence altına alınmazsa batabileceklerini açıklamıştı.

SVB'de hesabı olan birey ve işletmeler bundan böyle hesaplarına erişebilecek ve bankanın diğer hizmetlerinden de yararlanmayı sürdürebilecek.

Haberde şu bilgiler veriliyor:

HSBC'nin kurtarma hamlesi için Hazine'den para çıkmadığı ve İngiltere Merkez Bankası'nın rezervlerinin güvende olduğu açıklandı. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hafta sonunda SVB konusunda bir çözüm bulmak için Başbakan Rishi Sunak ve Merkez Bankası Başkanı ile biraraya gelerek çalıştıklarını söyledi.



İngiltere Merkez Bankası da SVB'nin batışından, İngiltere'deki hiçbir bankanın "maddi olarak etkilenmediğini" bildirdi ve bankacılık sisteminin "sermayesinin yeterli, sağlam ve güvenli" olduğunu kaydetti.



SVB'nin İngiltere kolu yalnızca 3 bini biraz aşkın müşterisiyle, küçük bir bankacılık faaliyeti yürütüyordu. Ancak batması, müdahale edilmeseydi, İngiltere hükümetinin, ekonomideki başarı açısından temel önemde gördüğü bankacılık sektörü açısından bir risk unsuru oluşturabilecekti.



Teknoloji şirketlerine kredi veren SVB, Cuma günü ABD bankacılık yetkilileri tarafından kapatılmıştı. 2008 yılından bu yana ABD bankacılığında böylesi büyük bir iflas yaşanmamıştı.



ABD hükümeti, Cuma günü batan SVB'deki mevduat sahiplerinin, bugünden itibaren bankada kalan tüm paralarını çekebileceklerini açıkladı.