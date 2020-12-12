Koronavirüs pandemisinin yayılmasında ‘süper yayıcıların’ da oldukça etkili olduğu biliniyor. Sağlık Bakanlığı, ‘Süper bulaştırıcı / Süper yayıcı / Süper taşıyıcı’ terimini, “Bir bulaşıcı hastalık etkenini duyarlı kişilere beklenenden çok daha fazla bulaştıran enfekte kişi. COVID-19 salgınında tüm dünyada süper bulaştırıcılar tek başlarına onlarca duyarlı kişiye virüs bulaştırarak salgının yayılımını hızlandırmışlardır” diye açıklıyor.

Pandemi sürecinde dünyanın farklı bölgelerinde çok sayıda ‘süper taşıyıcı’ya tanık olundu. Son ve dikkat çeken örnek Belçika’dan geldi… BBCTürkçe’nin haberine göre Belçika’da geçen hafta kutlanan geleneksel Sinterklaas (Aziz Nikolas-Noel Baba) Bayramı sırasında, pandemi nedeniyle yasak olmasına rağmen huzurevini ziyaret eden bir temsili Noel Baba, en az 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı.

Olay Anvers kentindeki Mol kasabasında 150 kişinin kaldığı bir Hemelrijck adlı bakımevinde meydana geldi. Habere göre pandemi yasaklarına rağmen huzurevi yönetimi, salgın nedeniyle uzun süreden beri sıkıntılı bir süreç geçiren sakinlerine moral vermek için bir etkinlik düzenledi.

Bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlu Noel Baba kostümü giydi. Sadece ortak kullanım alanlarını ziyaret etmesi gerekirken bütün odaları tek tek ziyaret ederek yaşlılara hediyeler dağıttı.

Bu etkinlikten birkaç gün sonra temsili Noel Baba’nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bazı huzurevi sakinlerinde de benzer belirtilerin görülmesi üzerine, merkezde kalanların tamamı test edildi. İlk belirlemelere göre en az 45 yaşlıda koronavirüse rastlandı. Henüz bütün testlerin sonucu alınmadığı için, enfeksiyon kapan yaşlı sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Hediye dağıtan kişinin, bir “süper koronavirüs yayıcısı” olduğu belirtiliyor.