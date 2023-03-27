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  • İflasıyla bankacılık krizini tetikleyen Silikon Vadisi Bankası satıldı

İflasıyla bankacılık krizini tetikleyen Silikon Vadisi Bankası satıldı

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), iflasıyla küresel piyasaları etkileyen Silikon Vadisi Bankası (SVB) grubunun tüm mevduat ve kredilerinin First Citizens Bankası tarafından devralınacağını bildirdi. Anlaşmaya göre, First-Citizens Bankası, SVB'nin 56 milyar dolarlık mevduatlarını ve 72 milyar dolarlık kredilerini üstlenecek.

27 Mart 2023 | 10:41
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İflasıyla bankacılık krizini tetikleyen Silikon Vadisi Bankası satıldı

FDIC'den yapılan açıklamada, First Citizens Bankası, anlaşmayla SVB grubunun tüm mevduat ve kredilerini devralmayı kabul etti. Anlaşmaya göre, First-Citizens Bankası, SVB'nin 56 milyar dolarlık mevduatlarını ve 72 milyar dolarlık kredilerini üstlenecek. Anlaşma, 16,5 milyar dolarlık iskontoyla 72 milyar dolarlık SVB'nin varlık alımını da içeriyor.

Yaklaşık 90 milyar dolarlık menkul kıymet ve diğer varlıklar ise FDIC'in tasfiye bölümünde kalacak.

FDIC açıklamasında,, tüm mevduatların FDIC güvencesinde olmaya devam edeceği belirtilerek, "İhtiyatlı risk yönetimi yaklaşımı; müşterileri ve hissedarları tüm ekonomik konjonktür ve piyasa koşullarında korumaya devam edecektir." denildi.

First Citizens'ın yaklaşık 109 milyar dolarlık varlığı ve 89,4 milyar dolar mevduatı bulunuyor.

ABD'nin en büyük 16.bankası olan SVB'ye 10 Mart'ta kayyum atanmış, bankanın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.

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