New York borsası, Başkan Donald Trump’ın geçen ay imzaladığı kararnameyi takiben iki China Mobile Limited ve China Unicom Limited’ın borsadan çıkarılması için süreci başlattı.

New York Stock Exchange Çinli telekomünikasyon şirketlerinin Borsadan çıkarılması için gerekli süreci başlattı.

NYSE ABD’li yatırımcıların şirketlere erişimini sınırlarken MSCI, S&P Dow Jones, FTSE Russel ve Nasdaq gibi endesklerin Çinli şirketleri endekslerinden çıkarmalarını takiben süreci başlatmış oldu.

NYSE’den yapılan açıklamada, China Mobile Limited ve China Unicom Limited’ın bundan sonra borsada listelenmek için uygun olmadığı belirtilirken menkul kıymetlerde yapılacak ve liste dışı bırakılmış bu menkul kıymetler ile herhangi bir temasta bulunabilecek her işlemin engellendiğini söyledi.

Başkan Donald Trump geçen ay imzaladığı bir kararnameyle birlikte Çinli askeri şirketlere yatırım yapılmasının önüne geçmeyi planlıyordu. Pentagon ise sadece bu yıl 35 Çinli şirketin bu tanıma uyduğunu belirtti.

NYSE hisselerin işlem yasağının 7 ya da 11 Ocak tarihinde başlayabileceğini söylerken yatırımcıların gözden geçirme ve değerlendirme için zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı. NYSE’den çıkarılan her iki şirket aynı zamanda Hong Kong’da da işlem görüyor. (Bloomberg HT)