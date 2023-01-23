İki ülke ortak para birimi için hazırlığa başladı: İsim için ilk öneri...

Brezilya'nın yeni para birimi için "sur" (güney) ismini önerdiği ve bu hafta Buenos Aires'te yapılacak bir zirvede ortak para biriminin tartışılacağı belirtildi.

Ortak yeni para birimiyle iki ülke, bölgesel ticareti artırmayı ve ABD dolarına bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Arjantin Maliye Bakanı Sergio Massa, FT’ye yaptığı açıklamada, “Ortak para birimi oluşturmak için gerekli mali konuları ve merkez bankalarının rolü gibi gerekli parametreleri incelemek için karar alınacak” dedi. Başlangıçta ikili bir proje olarak başlayan girişimin daha sonra diğer Latin Amerika ülkelerini de davet edecek şekilde genişletilmesi öngörülüyor. Girişimin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın bu hafta gerçekleşen Arjantin ziyareti sırasında iki lider tarafından açıklanması bekleniyor.

Brezilya ve Arjantin ilk kez 2019 yılında ortak para birimi oluşturulması önerisini gündeme getirmişti. Brezilya Merkez Bankası’nın bu öneriye karşı çıkması üzerine ilerleme kaydedilememişti.