Amerikan ilaç şirketi Pfizer, ilaç üreticisi Global Blood Therapeutics’i 5,4 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı

Wall Street Jpurnal’da yer alan habere göre ilaç devi Pfizer, ilaç üreticisi Globalblood Therapeutics’i 5,4 milyar dolara satın aldı.

Pfizer’dan konu hakkında yapılan açıklamaya göre Global Blood için hisse başına 68,50 dolar ödenecek. Her 2 şirketin yönetim kurullarının söz konusu işlemi oy birliğiyle onayladığı belirtildi.

Global Blood hisseleri ABD’de açılış öncesi işlemlerde yüzde 4 yükseldi.