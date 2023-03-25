TurkRus'un aktardığı habere göre piyasaya ilk çıktığında "Apple'ın yerini alacağı" iddia edilen telefondan 1,5 yılda 1500 adetin altında satıldığı bildirildi.

Akıllı telefon AYYA T1’in satışları 2021 sonbahar döneminde başlamıştı.

AYYA TI model telefonlar Tayvan menşeili HelioP70 mikroçiplerle çalışıyor. Ancak firma Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından Rusya'ya ürün tedariğini kesme kararı almıştı.

Başlangıç fiyatı 15 bin ruble olan AYYA, mart ayı itibarıyla ise Yandex Market’te 13 bin 500 rubleye, M.Video’da 7 bin 500 rubleye satışa sunuluyor. (Kaynak:TurkRus)