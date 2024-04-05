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IMF başkanlığı için tek aday mevcut başkan Georgieva

Uluslararası Para Fonu (IMF), fonun bir sonraki başkanının seçilme sürecinde tek adayın mevcut başkan Kristalina Georgieva olduğunu bildirdi.

05 Nisan 2024 | 09:19
IMF başkanlığı için tek aday mevcut başkan Georgieva

5 yıllık başkanlık görev süresinin 30 Eylül'de dolacağı IMF'de, yeni başkanın seçimine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, IMF başkanlığı için aday gösterme sürecinin 3 Nisan'da sona erdiği belirtilerek, Georgieva'nın tek aday olduğu kaydedildi.

Georgieva ve İcra Direktörleri arasındaki toplantıların yapılması da dahil olmak üzere sürecin daha önce açıklanan doğrultuda ilerleyeceği anlatılan açıklamada, seçim sürecinin en kısa sürede ve en geç nisan ayı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

IMF'den 13 Mart'ta yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulunun bir sonraki başkanın seçim sürecini başlattığı duyurulmuştu. Georgieva, mart ayı başında IMF yönetiminde ikinci dönem görev yapmak istediğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları da Georgieva'nın bir dönem daha IMF'nin başkanı olmasını desteklediklerini duyurmuştu.

Geleneksel olarak IMF Başkanı Avrupa ülkeleri, Dünya Bankası Başkanı ise ABD tarafından belirleniyor.

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