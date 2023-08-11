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İngiliz ekonomisi 18 ayda 65 yılın en zayıf büyümesini kaydetti

İngiliz ekonomisinin son 18 ayda 65 yılın en zayıf büyümesini kaydettiği tespit edildi.

11 Ağustos 2023 | 13:19
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İngiliz ekonomisi 18 ayda 65 yılın en zayıf büyümesini kaydetti

İngiliz düşünce kuruluşu Resolution Foundation'ın açıklamasına göre, İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde sürpriz bir şekilde yüzde 0,2 büyüdü.

Ekonomideki beklenenden güçlü büyümeye rağmen, hayat pahalılığı krizinin yaşandığı son 18 ay, resesyon dönemi dışında, son 65 yılın en zayıf büyüme performansının kaydedildiği dönem oldu.

Bu kapsamda, İngiliz ekonomisi 2022'nin başından beri yüzde 0,4 büyüme gösterirken, bu oran, bu yıl başında, resesyona giren Almanya hariç, G7 ülkeleri arasındaki en düşük büyüme performansı olarak kayda geçti.

Bu yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 0,2'lik büyümeyle ülke ekonomisi resesyondan kurtulurken, G7 ülkeleri arasındaki en yüksek enflasyon ve faiz oranlarındaki hızlı artışın ekonomiyi durma noktasına getirdiği ve bu dönemin birçok İngiliz tarafından "resesyon gibi" hissedildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Resolution Foundation Araştırma Direktörü James Smith, bu yılın ikinci çeyreğinde ekonominin büyüme göstermeden yatay seyir izleyeceğinin beklendiğini ancak sürpriz büyüme oranlarının iyi haber olduğunu belirtti.

Ülke ekonomisinin görece dirençli olduğunu ve teknik resesyonu atlatmaya devam ettiğini kaydeden Smith, "Büyük resme baktığımızda İngiliz ekonomisi 2022'nin başından beri sadece yüzde 0,4 büyüme gösterdi. Bu, resesyon dönemi dışında, son 65 yıldaki en zayıf performans.

Ekonomi durma noktasına gelmişken, hayat pahalılığı krizinden de henüz kurtulmuş değiliz. Böylesine zayıf bir performans birçok kişi için resesyon gibi hissettirecek çünkü aileler sürekli artan fiyatlar ve yüksek mortgage ödemeleriyle mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

Yıl sonu için belirsizlikler mevcut

ING Think'in büyüme rakamlarına ilişkin açıklamasında ise sürpriz olan ikinci çeyrek büyüme verileri sonrasında, İngiltere Merkez Bankası (BoE) için bir sonraki para politikası toplantısında gelecek haftanın enflasyon ve ücretlere ilişkin verilerin daha önemli olacağı kaydedildi.

İngiliz ekonomisinde hazirandaki yüzde 0,5'lik artışın üçüncü çeyrek büyümesi için güçlü bir gösterge olduğu aktarılan açıklamada, yaz döneminde daha düşük bir performans kaydedilse de üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 0,4 büyüme beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, buna rağmen yüksek faiz oranlarının ekonomideki etkisinin daha fazla hissedileceği yıl sonunda benzer büyüme oranlarının tekrar edilmesi konusunda belirsizlik olduğu kaydedildi.

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