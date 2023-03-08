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İngiliz restoran grubu 35'ten fazla şubesini kapatıyor

Frankie and Benny’s, Chiquito ve Wagamama markaları altında toplam 410 restoranın bağlı bulunduğu The Restaurant Group'tan yapılan açıklamada artan işletme maliyetlerine vurgu yapıldı.

08 Mart 2023 | 20:04
Son Güncellenme: 08 Mart 2023 | 20:17
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İngiliz restoran grubu 35'ten fazla şubesini kapatıyor

İngiltere’nin önde gelen restoran zincirlerini bünyesinde bulunduran The Restaurant Group, 35’in üzerinde restoranın kapatılmasının planlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, İngiltere’de “Frankie and Benny’s, Chiquito, Wagamama" markaları altında toplam 410 restoranın bağlı bulunduğu The Restaurant Group, gelecek dönemde 35’in üzerinde zincir şubesinin kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Açıklamada, restoran şubelerinin kapatılmasında artan işletme maliyetlerine ek olarak tüketicilerin son dönemde harcamalarını kısması gerekçe olarak gösterildi.

Grubun açıklamasında, gelecek dönemde bu markanın geliştirilmesi ve büyütülmesi üzerinde durulacağı kaydedilinken son dönemde İngiltere’de gıda fiyatlarındaki artışın restoranların kapatılmasında rol oynadığı belirtildi.

Merkezi Londra’da bulunan grubun bünyesinde 18 bin kişi istihdam ediliyor.

İngiltere’de enflasyon, bu yılın ocak ayında yıllık bazda yüzde 10,1 artış kaydetmişti. Enflasyon geçen yılın ekim ayında yıllık bazda yüzde 11,1 artış kaydederek son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Gıda fiyatları ise geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 16,8 artmıştı.

Söz konusu oran, 1977 yılının eylül ayından bu yana en sert artış olarak kayda geçmişti.

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