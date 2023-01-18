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İngiltere'de enflasyon hızında yavaşlama

İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artış kaydetti.

18 Ocak 2023 | 11:15
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İngiltere'de enflasyon hızında yavaşlama

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede geçen yılın aralık ayında TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydettiği bildirildi.

Aralıkta TÜFE, aylık bazda ise beklentiler paralelinde yüzde 0,4 artış gösterdi.

İngiltere’de TÜFE, geçen yılın ekim ayında yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, kasımda hız keserek yüzde 10,7’ye gerilemişti.

Açıklamada, ülkede geçen yılın aralık ayı itibariyle enflasyonun bir önceki aya göre bir miktar hız kesmesinde akaryakıt, ulaşım, giyim, restoran ve otel fiyatlarının azalmasının etkili olduğu kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), en son geçen ay yüksek enflasyonla mücadele amacıyla politika faizini 50 baz puan daha artırarak yüzde 3,50'ye yükseltmişti.

Piyasalar, BoE'nin enflasyonu frenleyebilmek için 2 Şubat’taki toplantısında faiz oranını 50 baz puan daha artırmasını bekliyor.

BoE, İngiltere’de bu yılın ilk çeyreğinde enflasyonun yüzde 10 seviyesinin üzerinde seyretmesini, yılın ikinci yarısında ise sert bir şekilde gerilemesini öngörüyor.

Verilere ilişkin Twitter’daki hesabından açıklamada bulunan İngiltere’nin Maliye Bakanı Jeremy Hunt, “İnsanların gelirlerini artırmanın tek ve en iyi yolu, bu yıl içerisinde enflasyonun yarı yarıya azaltılmasını sağlamaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

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