İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, 99 yaşındaki Prens Philip’in hayatını kaybettiği açıklandı. 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Buckingham Sarayı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Majesteleri Kraliçe, çok sevdiği kocası Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip’in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurdu. Majesteleri bu sabah Windsor Kalesi’nde huzur içinde vefat etti” denildi.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

Edinburgh Dükü olan Prens Philip Mountbatten, doğumunun ardından Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı almıştı. Armasında Yunanistan bayrağı ve Danimarka Kraliyet Bayrağı bulunmaktaydı.

PRENS PHİLİP KİMDİR?

Prens Philip, 10 Haziran 1921’de, Yunanistan’ın Korfu Adası’nda doğdu. Yunanistan ve Danimarka kraliyet ailesinin üyesi, dönemin Yunan Kralı birinci Konstantin’in yeğeniydi. Beş kardeşin en küçüğü ve ailenin tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi.

İngiltere vatandaşı değildi. Rum Ortodoks Kilisesi’nde vaftiz edildi. 22 Eylül 1922’de Yunan Kralı birinci Konstantin tahtı bırakmak zorunda kalınca Prens Philip’in de hayatı değişti.

Babası Prens Andrew’un Yunanistan’a girişi ömür boyu yasaklandı. Aile Fransa’ya yerleşti. Philip, İngiltere ve Almanya’da eğitim gördü.Philip, Prenses Elizabeth ile 1934 yılında tanıştı.

1939 yılında ikili mektuplaşmaya başladı. Geleceğin İngiltere kraliçesi henüz 13 yaşındaydı.