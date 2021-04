İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, 99 yaşındaki Prens Philip’in hayatını kaybettiği açıklandı. 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Buckingham Sarayı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Majesteleri Kraliçe, çok sevdiği kocası Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip’in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurdu. Majesteleri bu sabah Windsor Kalesi’nde huzur içinde vefat etti” denildi.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021