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İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4,25’e yükseltti.

23 Mart 2023 | 15:26
Son Güncellenme: 23 Mart 2023 | 15:54
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İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü

BoE Para Politikası Komitesi, 25 baz puan artırarak yüzde 4,25'e çıkardı.

Faiz artırım kararı 2'ye karşı 7 oyla verildi. Üyelerden Tenreyro ve Dhingra, bir önceki toplantıda olduğu gibi faizin sabit bırakılması yönünde oy verdiler.

PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada, daha fazla ısrarcı baskının kanıtının görülmesi durumunda, para politikasında daha fazla sıkılaştırmanın gerekli olacağı belirtildi.

BoE uzmanları ikinci çeyrekte GSYH'nin hafif şekilde artacağını tahmin ediyorlar.

Açıklamada, "Tüketici fiyatları ikinci çeyrekte, enerji fiyat sınırını uzatılması ve düşük toptan satış fiyatlarının etkisiyle büyük olasılıkla Şubat'ta tahmin edilenden daha düşük olacak. Tüketici fiyatlarının Şubat'taki yukarı yönlü sürprize rağmen 2023'ün geri kalanında keskin şekilde düşmeye devam etmesi büyük olasılık olmayı sürdürüyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

BoE, kredi şartlarını yakından izlemeye devam edecek.

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