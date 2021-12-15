İngiltere’de ekim ayında yüzde 4,2 olan yıllık enflasyon, petrol ve giyim fiyatlarında keskin artışının etkisiyle kasımda yüzde 5,1’e yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 yükselerek Eylül 2011’den beri en yüksek seviyesine çıktı. Eylülde yıllık artışı yüzde 4,2 olan TÜFE’ye ilişkin piyasa beklentisi ekimde yüzde 4,7 yükselmesi yönündeydi.

ONS, başta petrol ve giyim ürünleri olmak üzere çeşitli tüketim malları ve hizmetlerinden gelen fiyat baskısının enflasyondaki artışa katkıda bulunduğunu belirtti.

Enflasyonun yüksek enerji fiyatları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tedarik darboğazları nedeniyle bu yıl küresel olarak yükselmesi dikkati çekerken, İngiltere’de Brexit sonrası ticaret ve kalifiye işçi ihtiyacı için göç sorunları da enflasyona katkıda bulunuyor.

Yıllık enflasyonun yüzde 5’in üzerine çıkması, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) yükselen enflasyonu frenlemek için politika faizini artırabileceğine ilişkin beklentileri de artırdı.

Ekonomistlerin çoğunluğu ise yüksek enflasyona rağmen hızla artan Omicron varyantı vakalarının ekonomik büyüme üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle BoE’nin yarınki toplantıda faizleri değiştirmeyeceğini tahmin ediyor.