İngiltere’de işsizlik oranı Ağustos’ta sona eren 3 ayda yüzde 3,5’e gerileyerek 1974’ten bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Ekonomistler işsizlik oranının yüzde 3,6 olmasını bekliyorlardı.

Ağustos ayında işsiz sayısı 97 bin azaldı.

İşsizlik oranının düşmesinde, rekor sayıda insanın işgücü piyasasını terk etmesi etkili oldu.

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre ne çalışan ne de iş arayanların sayısı Mayıs’ta sona eren 3 ayda 252 bin arttı. Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 1971’den bu yana görülen en büyük artış oldu. (Foreks)