İngiltere’de koronavirüs (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türü tespit edildi. BBCTürkçe’nin aktardığı habere göre İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, başka İngiltere’nin güneyi olmak üzere, Güney Galler, başkent Londra ve ülkenin doğu ve güneydoğusundaki bazı kesimlerdeki koronavirüs vakalarında keskin bir artış olduğunu söyledi.

Hancock, keskin artışın nedeninin virüsün yeni tespit edilen bir mutasyonu olabileceğini ve özellikle İngiltere’nin güneyinde bu virüsün bu çeşidinden kaynaklanan 1000’den fazla vaka görüldüğünü belirtti.

LONDRA’DA YENİ ÖNLEMLER *

Bu virüs çeşidinde vakaların hızla arttığını söyleyen Hancock, Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirimde bulunulduğunu ve bu mutasyonun diğer virüs çeşitlerine göre hastalığın daha ağır geçirilmesine yol açmasının düşük bir ihtimal olduğunu vurguladı.

Hancock ayrıca, Londra, Güney ve Batı Essex ve Hertfordshire bölgesinin güneyinin Salı gece yarısından sonra, en sıkı kısıtlama önlemlerinin uygulandığı üçüncü aşamaya geçirileceğini doğruladı.

DSÖ NE DİYOR? *

Konuya ilişkin Dünya Sağlık Örgütü’den de açıklama geldi. AA’nın aktardığı habere göre DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, “İngiltere’de 1000 kişide bildirilen bu genetik varyantın farkındayız.” dedi İngiltere’de uzmanların yeni türü incelediğini belirten Ryan, “(Kovid19’un) Pek çok varyantını gördük. Bu virüs, zamanla gelişiyor ve değişiyor.” ifadesini kullandı.

Ryan, pozitif çıkan numunelerdeki sekans analizlerinin açıklanması için İngiltere’ye çağrıda bulunarak, bunun Kovid-19’un daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağına işaret etti.

FARKLI DAVRANDIĞINA DAİR BİR KANIT YOK AMA… *

Aynı soruya ilişkin İngiltere’deki yetkililerden aldığı son dakika bilgisini paylaşan DSÖ’nün Kovid-19’a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise “Şimdiye kadar bu varyantın farklı davrandığına dair bir kanıt yok ama elbette, bunu doğru bir şekilde değerlendirmek için temkinli davranıyoruz.” dedi.

Kerkhove, uzmanların, Kovid-19’un tüm türlerinde olduğu gibi, yeni tespit edilen türde de nötralize edici antikorların gelişiminde herhangi bir değişiklik olup olmadığına baktığını belirtti.