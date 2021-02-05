İngiltere’de koronavirüs pandemisine karşı otellerde karantina uygulaması 15 Şubat’tan itibaren başlıyor. Uygulama kapsamında koronavirüs vakalarının yaygın olduğu “kırmızı liste”deki 33 ülkeden dönen İngiltere vatandaşları ve ülkede oturma izni olan kişiler 10 gün süreyle otellerde karantinaya alınacak. Söz konusu 33 ülke arasında Türkiye yok.
BBCTürkçe’nin haberine göre hükümet uygulama öncesi havalimanları çevresindeki otellerde binlerce oda rezervasyonu yaptı.
Otellerde günde yaklaşık 1000 kişinin kalacağı tahmin ediliyor.Bu otellerde kalanlar, oda ve yemek ücretlerini kendilerini karşılayacak.
Sektör temsilcileri bir gecelik oda ücretinin 55-80 sterlin (yaklaşık 75-110 dolar) civarında olacağını söylüyor.
Kırmızı listedeki 33 ülke şöyle:
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